BingX Launchpool上OVER新幣，質押金額超9,000萬USDT

立陶宛維爾紐斯2024年9月10日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX宣佈，BingX Launchpool成功完成了OVER代幣挖礦活動。此次活動為用戶提供了創新性質押機會，允許使用USDT和BTC參與，共同瓜分總獎池40萬枚OVER代幣。此次共有超過14,000位BingX用戶參與，總質押金額超過9,000萬USDT，再次彰顯了BingX為全球用戶提供優質交易體驗的承諾。

BingX首席產品官Vivien Lin對OVER Launchpool活動的成功表示了肯定。她強調平台始終致力於為用戶創造價值。「OVER Launchpool的成功是BingX致力於為用戶提供創新且高收益交易機會的良好證明。我們一直專注於讓更多人輕鬆享受到加密時代的紅利。在這次活動中，我們看到了社群的高度參與。未來我們將持續推出更多活動，為區塊鏈項目與用戶搭建橋梁，確保雙方在不斷演進的加密貨幣生態中共同受益。」