BingX Launchpool上OVER新幣，質押金額超9,000萬USDT
10 9月, 2024, 14:44 CST
立陶宛維爾紐斯2024年9月10日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX宣佈，BingX Launchpool成功完成了OVER代幣挖礦活動。此次活動為用戶提供了創新性質押機會，允許使用USDT和BTC參與，共同瓜分總獎池40萬枚OVER代幣。此次共有超過14,000位BingX用戶參與，總質押金額超過9,000萬USDT，再次彰顯了BingX為全球用戶提供優質交易體驗的承諾。
BingX首席產品官Vivien Lin對OVER Launchpool活動的成功表示了肯定。她強調平台始終致力於為用戶創造價值。「OVER Launchpool的成功是BingX致力於為用戶提供創新且高收益交易機會的良好證明。我們一直專注於讓更多人輕鬆享受到加密時代的紅利。在這次活動中，我們看到了社群的高度參與。未來我們將持續推出更多活動，為區塊鏈項目與用戶搭建橋梁，確保雙方在不斷演進的加密貨幣生態中共同受益。」
此次OVER活動吸引了眾多用戶參與質押並賺取代幣獎勵。活動每小時結算一次獎勵，每小時獎勵上限為55.56枚OVER代幣，並且在活動第一階段年化利率（APR）高達95%。用戶還可持續參與即將到來的OVER代幣上線活動，繼續從OVER生態系統享受收益。
展望未來，BingX將繼續作為區塊鏈項目與加密貨幣社群之間的堅實橋樑。未來的Launchpool活動將持續為各項目提供曝光機會，同時為BingX用戶創造全新的獲利方式。透過促進項目與用戶之間的直接對話，BingX將進一步提升平台價值，推動加密貨幣生態內的用戶參與度。
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，同時也因應市場，定期提供主流幣如比特幣價格、及乙太幣價格分析工具，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
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SOURCE BingX
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