VILNA, Lituania, 6 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas en el mundo, ha anunciado la finalización exitosa de la entrega de tokens OVER a través de BingX Launchpool. Este evento ofreció a los usuarios una oportunidad innovadora de participación en USDT y BTC, lo que les permitió compartir un premio total de 400.000 tokens OVER. Más de 14.000 usuarios de BingX fueron parte y realizaron una participación de más de 90 millones de USDT en total. Este logro subraya el compromiso continuo de BingX de brindar experiencias atractivas y beneficiosas para su base de usuarios global.

BingX concluye el lanzamiento de OVER con un staking de 90 millones de USDT (PRNewsfoto/BingX)

Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX, expresó sus pensamientos sobre la conclusión exitosa del evento OVER Launchpool, destacando la dedicación de la plataforma por brindar valor a sus usuarios. "El éxito de OVER Launchpool es un testimonio del compromiso de BingX de brindar a nuestros usuarios oportunidades innovadoras y de alto rendimiento. Nuestro enfoque siempre ha sido hacer que las criptomonedas sean más accesibles y beneficiosas, y con este evento hemos visto un compromiso y una participación increíbles de nuestra comunidad. Está claro que continuaremos presentando más iniciativas que acorten la brecha entre los proyectos de blockchain interesantes y nuestros usuarios, asegurando que ambas partes se beneficien del creciente mundo de las criptomonedas".

El OVER Launchpool atrajo una amplia participación de usuarios interesados hacer staking con sus activos para tener la oportunidad de ganar recompensas en tokens. El evento contó con un límite de recompensa por hora de aproximadamente 55,56 tokens OVER, y la plataforma ofreció una notable tasa de porcentaje anual (APR) del 95% durante la primera fase. Los usuarios de BingX también tienen la oportunidad de seguir beneficiándose del ecosistema OVER participando en el próximo evento de listado de tokens OVER.

De cara al futuro, BingX sigue dedicado en su papel como puente entre los proyectos de blockchain y la comunidad cripto en general. Los futuros eventos de Launchpool seguirán brindando oportunidades interesantes para que los proyectos ganen exposición y, al mismo tiempo, ofrecerán a los usuarios nuevas formas de ganar recompensas. Al generar una conexión directa entre proyectos y usuarios, BingX está mejorando el valor de su plataforma e impulsando una mayor participación dentro del ecosistema de criptomonedas.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas, con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. BingX ofrece una gran diversidad de productos y servicios, incluidos spot, derivados, copy trading y gestión de activos; todos diseñados para las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, desde principiantes hasta profesionales. BingX está comprometido con proporcionar una plataforma confiable que le brinde más poder a los usuarios a través de herramientas y funciones innovadoras para elevar su nivel de trading al máximo.

En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner principal del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com/es-es/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498611/en_us_ins_1080x1080_1v.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4896438/BingX_logo_Logo.jpg

FUENTE BingX