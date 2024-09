BingX, 90 Milyon USDT Staking ile OVER Launchpool'u Tamamladı

VILNIUS, Litvanya, 6 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından BingX , BingX Launchpool 'daki OVER token ödül havuzlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu etkinlik, kullanıcılara USDT ve BTC içeren yenilikçi bir stake etme fırsatı sunarak toplam 400.000 OVER token ödül havuzundan pay almalarını sağladı. Etkinliğe 14.000'den fazla BingX kullanıcısı katılarak toplamda 90 milyon USDT'den fazla para yatırdı. Bu başarı, BingX'in global kullanıcı tabanı için ilgi çekici ve ödüllendirici deneyimler sunma konusundaki süregelen kararlılığının altını çizmektedir.

Vivien Lin , BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), OVER Launchpool etkinliğinin başarıyla sonuçlanmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirerek platformun kullanıcılarına değer sunma konusundaki kararlılığının altını çizdi. "OVER Launchpool'un başarısı, BingX'in kullanıcılarımıza yenilikçi, yüksek getirili fırsatlar sunma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır. Odak noktamız her zaman kriptoyu daha erişilebilir ve ödüllendirici hale getirmek olmuştur ve bu etkinlikle topluluğumuzdan inanılmaz bir etkileşim ve katılım gördük ve heyecan verici blokzincir projeleri ile kullanıcılarımız arasındaki boşluğu dolduran ve her iki tarafın da gelişen kripto ortamından yararlanmasını sağlayan daha fazla girişim sunmaya devam edeceğiz."

OVER Launchpool, token ödülleri kazanma şansı için varlıklarını stake etmeye hevesli kullanıcıların geniş katılımını çekti. Etkinlik, yaklaşık 55,56 OVER token'lık saatlik ödül sınırına sahipti ve platform, ilk aşamada %95'lik dikkate değer bir yıllık yüzde oranı (APR) sundu. BingX kullanıcıları, önümüzdeki OVER token listeleme etkinliğine katılarak OVER ekosisteminden yararlanmaya devam etme fırsatına da sahip.

İleriye dönük olarak BingX, blokzincir projeleri ile daha geniş kripto topluluğu arasında bir köprü olma rolüne kendini adamaya devam ediyor. Gelecekteki Launchpool etkinlikleri, kullanıcılara ödül kazanmanın yeni yollarını sunarken, projelerin görünürlük kazanması için heyecan verici fırsatlar sağlamaya devam edecektir. BingX, projeler ve kullanıcılar arasında doğrudan diyalog kurarak platformunun değerini artırıyor ve kripto para ekosistemine daha fazla katılım sağlıyor.

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

