Infortrend Hibrit Flash Depolama Yapay Zeka ve HPC'yi Düşük Maliyetle Hız ve Ölçekle Güçlendiriyor

TAIPEI, 24 Şubat 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), önde gelen kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı, bugün amiral gemisi EonStor GS 5024U hibrit flaş depolamanın kritik iş yüklerini hızlandırdığını ve maliyet tasarrufu sağlarken çoklu PB kapasitesi sunduğunu ve yapay zeka eğitimi, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve akıllı gözetimin artan taleplerini karşıladığını duyurdu.

Modern Veri Talepleri için Performans ve Ölçek Arasında Köprü Kurma

Veri hacimleri artmaya devam ettikçe yapay zeka, HPC araştırmaları ve gözetim analitiği alanındaki işletmeler bir ikilemle karşı karşıya kalıyor: Bu uygulamalar hem yüksek hızlı erişim hem de büyük kapasite gerektirmektedir; ancak all-flash depolamayı çoklu petabayt seviyesine ölçeklendirmek, özellikle de en yüksek performansın yalnızca bir veri alt kümesi için gerekli olduğu ve yalnızca HDD sistemlerinin aktif iş yükleri için gereken performansı sağlayamadığı düşünüldüğünde maliyetlidir. Infortrend, EonStor GS 5024U hibrit flash depolama çözümü ile bu boşluğu dolduruyor ve aktif veri kümeleri için eşsiz performans ve soğuk veriler için önemli ölçüde daha düşük maliyetle büyük kapasite sunuyor.

EonStor GS 5024U Depolama: Çoklu PB Kapasitesi ile Üstün Performans

EonStor GS ailesinin en yüksek performanslı birleşik depolama sistemi olan EonStor GS 5024U, performans gerektiren iş yükleri için 125 GB/s'ye kadar aktarım hızı ve 2,4 milyon IOPS sunar. Hem all-flash hem de hibrit konfigürasyonları destekler. Hibrit bir konfigürasyonda GS 5024U, 20 PB'a kadar ölçeklenebilir ve hem sıcak hem de soğuk veri kümeleri için esnek bir platform sağlar. Bu hibrit kurulum ve ekonomik QLC SSD desteği, tamamen flash dağıtımlara kıyasla maliyetleri %50'nin üzerinde[1] düşürmeye yardımcı olur. Bu özellikler GS 5024U'nun büyük ölçekli, performans açısından kritik veri ortamlarının taleplerini verimli bir şekilde karşılayabilmesini sağlar.

Uygulamalar Arasında Maksimum Verimlilik

Yapay zeka eğitim verileri, HPC hesaplama girdileri veya yüksek çözünürlüklü gözetim akışları gibi aktif veri kümeleri, yüksek hızlı erişim sağlamak ve işlem veya analitik verimliliği korumak için NVMe SSD katmanında saklanır. Daha az sıklıkla erişilen veriler ve işlenen sonuçlar otomatik olarak HDD'lere katmanlandırılabilir, böylece büyük ölçekli veri kümeleri için erişilebilirlik korunurken all-flash depolama maliyetleri azaltılabilir.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "GS 5024U, hibrit depolama mimarisi sayesinde aktif iş yükleri için yüksek hızlı erişim ile büyük veri kümeleri için uygun maliyetli kapasiteyi bir araya getiriyor. Çözüm, yalnızca HDD'ler kullanarak 100 GB/s'ye kadar verim sağlayabilir ve büyük ölçekli projeler için maliyetleri daha da optimize eder." şeklinde açıklıyor.

Daha fazla bilgi için: EonStor GS 5024U

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.