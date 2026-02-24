Le stockage flash hybride d'Infortrend permet à l'IA et au calcul à haute performance (HPC) de gagner en rapidité et en évolutivité à moindre coût

TAIPEI, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui que son produit phare, la solution de stockage flash hybride EonStor GS 5024U, contribuait à accélérer l'exécution des charges de travail critiques en offrant une capacité de plusieurs pétaoctets (Po), tout en réduisant les coûts pour répondre aux demandes croissantes portant sur l'entraînement d'IA, le calcul à haute performance et la surveillance intelligente.

Combler les lacunes en matière de performance et d'échelle pour répondre aux exigences d'un environnement moderne de données

Alors que les volumes de données ne cessent de croître, les entreprises spécialisées dans l'IA, la recherche fondée sur le calcul à haute performance et l'analyse de la surveillance sont confrontées à un dilemme : ces applications exigent à la fois un accès rapide et une capacité massive ; cependant, l'extension du stockage tout-flash à l'échelle de plusieurs pétaoctets est coûteuse, surtout si l'on considère que les performances maximales ne sont nécessaires que pour un sous-ensemble de données, tandis que les systèmes seulement basés sur disque dur ne peuvent pas fournir les performances requises pour des charges de travail actives. Infortrend y remédie avec sa solution de stockage flash hybride EonStor GS 5024U, qui affiche des performances inégalées pour les ensembles de données actifs et propose une capacité massive pour les données froides, à un coût nettement inférieur.

La solution de stockage EonStor GS 5024U : une performance de premier plan et une capacité de plusieurs pétaoctets

Système de stockage unifié le plus performant de la famille EonStor GS, la solution EonStor GS 5024U fournit un débit allant jusqu'à 125 Go/s et 2,4 millions d'IOPS pour répondre à des charges de travail exigeant de hautes performances. Elle prend en charge les configurations tout-flash et hybrides. Dans une configuration hybride, la solution GS 5024U, qui peut évoluer jusqu'à 20 Po, se transforme ainsi en une plateforme souple pour les ensembles de données chauds et froids. Cette configuration hybride et la compatibilité avec les économiques disques de stockage flash (SSD) avec cellules à quatre niveaux (QLC) aident à réduire les coûts de plus de 50 %[1] par rapport aux déploiements tout-flash. Grâce à ces capacités, la solution GS 5024U répond efficacement aux exigences des environnements de données à grande échelle, pour lesquels les performances sont cruciales.

Une efficacité maximale dans toutes les applications

Les ensembles de données actifs, tels que les données d'entraînement d'IA, les entrées de calcul HPC ou les flux de surveillance à haute définition, sont stockés sur le niveau NVMe (mémoire non volatile express) du disque SSD pour garantir un accès rapide et maintenir l'efficacité de calcul ou d'analyse. Les données moins fréquemment consultées et les résultats traités peuvent être automatiquement transférés vers les disques durs, ce qui réduit les coûts de stockage tout-flash tout en maintenant l'accessibilité des ensembles de données à grande échelle.

« Grâce à son architecture de stockage hybride, la solution GS 5024U combine un accès rapide pour les charges de travail actives avec une capacité économique pour les grands ensembles de données. Optimisant encore les coûts pour les projets à grande échelle, cette solution peut atteindre un débit de 100 Go/s en utilisant uniquement des disques durs », a commenté Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

