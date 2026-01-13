Infortrend تُطلق خادم الذكاء الاصطناعي على الحافة، لتقديم الذكاء الاصطناعي على الحافة دون الحاجة لإعدادات معقدة

مدينة تايبيه, 13 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Infortrend Technology, Inc. (المُدرجة في بورصة تايوان بالرمز: 2495)، المزودة الرائدة لحلول التخزين المؤسسي والذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق خادم الذكاء الاصطناعي على الحافة KS 3000U. تُمكّن هذه المنصة المؤسسات متوسطة الحجم والمواقع الموزعة من نشر قدرات استنتاج الذكاء الاصطناعي عند الحافة، مع ضمان التوافر العالي وسهولة الإعداد المبسطة.

Infortrend KS 3000U Series Edge AI Server – KSa 3004U and KSa 3004UE Models.

إزاء انتقال أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الأماكن الأقرب لمصدر البيانات، تواجه المؤسسات التي تعتمد على خدمات السحابة تحديات متعددة، بما في ذلك التأخير في الاستجابة، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وحماية خصوصية البيانات. ووفقًا لتقرير IDC، من المتوقع أن تتم معالجة 50% من أحمال عمل استنتاج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات محليًا عند الحافة بحلول عام 2030. بالنسبة للشركات التي تمتلك موارد تكنولوجيا معلومات محدودة في مواقعها، يبرز هذا التحوّل الحاجة إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي عند الحافة تكون موثوقة وسهلة النشر في الموقع.

تم تصميم خادم KS 3000U لمواجهة هذه التحديات كمنصة متكاملة لاستنتاج الذكاء الاصطناعي عند الحافة، ويتميّز بالمواصفات التالية:

الإعداد المبسط والتوفُّر العالي: يجمع خادم KS 3000U بين قدرات الحوسبة والتخزين ونظام التشغيل وواجهة إدارة التطبيقات في نظام واحد، مما يمكّن المؤسسات من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعبأة بالحاويات مباشرة. مع إمكانية إكمال الإعداد في أقل من 30 دقيقة ووجود لوحة مكوَّنة من عقدتين للانتقال التلقائي عند التعطل، يُعدّ خادم KS 3000U مناسبًا تمامًا للمواقع التي لا تمتلك فِرق تكنولوجيا معلومات مخصصة.

الاستنتاج في الوقت الفعلي: يعمل خادم KS 3000U بمعالجات ™AMD EPYC من سلسلة 8004 ويدعم ما يصل إلى وحدتي معالجة رسومية (GPU)، بما في ذلك إصدار NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation، إضافة إلى محركات أقراص NVMe SSD منخفضة الانتقال. يُتيح هذا المعالجة المحلية للبيانات على الموقع للاستجابة في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على سرية البيانات الحساسة وتقليل تكاليف عرض النطاق الترددي للسحابة.

مصمّم لبيئات الخادم غير التقليدية: يأتي KS 3000U بهيكل 2U بعمق قصير يبلغ 50 سم، ويُقدَّم في طرازين— KSa 3004U لأرفف الحافة، وKSa 3004UE منخفض الضوضاء للبيئات التي يتواجد فيها الأشخاص.

تجعل هذه المزايا KS 3000U مثاليًا لتحليلات الفيديو في الوقت الفعلي عند الحافة عبر مختلف القطاعات:

في قطاع تجارة التجزئة ، يمكّن الخادم من إجراء تحليلات الفيديو لتتبع حركة العملاء، ورصد المخزون، ومنع السرقات.

في التصنيع ، يدعم الخادم أيضًا عمليات الفحص البصري الآلي (AOI) والصيانة التنبؤية.

في قطاع الرعاية الصحية ، يمكّن الخادم من إجراء التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراقبة المرضى عن بُعد، مع الحفاظ على سرية البيانات الحساسة محليًا

صرّح Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في شركة Infortrend Technology: "يُمكّن KS 3000U المؤسسات من تشغيل الذكاء الاصطناعي عند الحافة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، والحفاظ على المعلومات الحساسة في الموقع، وتقليل الاعتماد على خدمات السحابة، كل ذلك دون الحاجة إلى نشر معقد".

نبذة عن Infortrend

تخصصت شركة Infortrend (المُدرجة في بورصة تايوان بالرمز: 2495) في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيعها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تقدِّم حلول تخزين Infortrend الأداء وإمكانية التوسع بأحدث المعايير، إضافة إلى خدمات بيانات سهلة للمستخدم، ودعم شخصي لخدمات ما بعد البيع، وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Infortrend Technology, Inc؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

