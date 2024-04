تستعد Lynk & Co لدخول الفلبين واتخاذ خطوات واسعة في جنوب شرق آسيا

مانيلا، الفلبين، 6 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت العلامة التجارية العالمية المتميزة Lynk & Co في 4 أبريل عن انطلاقها لأول مرة في الفلبين، إذ قدمت تشكيلتها التي تتضمن Lynk & Co 01 و 05 و 06، إلى جانب Lynk & Co 03+ المعروضة التي ظهرت لأول مرة في البلاد. كما يوحي شعار الإطلاق "مرتبط ومتصل"، يهدف أول ظهور لشركة Lynk & Co إلى التواصل مع الجمهور النابض بالحياة بشكل مميز في الفلبين ومع العلامة التجارية نفسها. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الاعتراف الصريح للعلامة التجارية بالإمكانات الهائلة داخل السوق الفلبينية المزدهرة، في حين تتوافق أيضًا مع الزخم الاستراتيجي الواسع النطاق في جنوب شرق آسيا.

ألهم سوق السيارات القوية في الفلبين، وهو لاعب رئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شركة Lynk & Co. تعاونت Lynk & Co في الفلبين مع الموزع الرسمي، United Asia Automotive Group, Inc. (UAAGI)، وهي شركة متمرسة في صناعة السيارات الفلبينية.

ألقى Jinjun Tian، نائب رئيس قسم Lynk & Co في الخارج، خطابًا أعرب فيه عن ثقة العلامة التجارية بقدراتها وعزمها على الازدهار في الفلبين بوصفها سوقًا ديناميكيةً ذات إمكانات غير محدودة. كما ألمح إلى خطط لإدخال المزيد من الموديلات التي تلبي توقعات المستهلكين الفلبينيين. أكد السيد Froilan Dytianquin، المدير التنفيذي لشركة Lynk & Co في الفلبين، على أن السائقين الفلبينيين المعاصرين يرغبون في سيارات تتماشى مع نمط حياتهم الديناميكي: دنيوي وشبابي ونشط ومشارك فعال مع ذوق رفيع المستوى في الطراز والجودة، وهذا يتماشى تمامًا مع الاتجاه الذي تتخذه Lynk & Co في الفلبين.

أعلنت شركة Lynk & Co عن إطلاقها الكبير في Manila International Auto Show (معرض مانيلا الدولي للسيارات)، الذي أقيم في مركز التجارة العالمي في مدينة Pasay. جلبت Lynk & Co الموديلات القادمة التي من المقرر إطلاقها في الفلبين، بما في ذلك Lynk & Co 01 و Lynk & Co 05 و Lynk & Co 06. بالإضافة إلى ذلك، عرضت العلامة التجارية موديل Lynk & Co 03+ لأول مرة في الفلبين في معرض السيارات. إن Lynk & Co 06، الذي أُطلِق لأول مرة على الصعيد الدولي، هو سيارة SUV من الفئة B ويمزج الناحية الجمالية الجذابة مع الأداء المثير للإعجاب. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ألوان الهيكل، فإن هذا الموديل ينفرد بمجموعة رائعة من الميزات التي تجعله متميزًا بين أقرانه، بما في ذلك حماية السلامة الشاملة، ونظام التعليق المؤلف من دعامة MacPherson الأمامية والتعليق الخلفي متعدد الاتصالات مع قضيب الموازنة الجانبي، و 17 نظامًا ذكيًا للمساعدة. يمثل تصميم الجناح، المستوحى من أمسيات العاصمة المتحضرة، مفهوم Mega-city Contrast (تباين المدينة الضخمة وتفاوتها) للعلامة التجارية ويتميز بتركيبات وعناصر تفاعلية مبهرة. تدرك العلامة التجارية التوافق بين خصائص منتج 06 وطبيعة السوق الفلبينية الديناميكية والابتكارية والشمولية.

من المقرر افتتاح أول صالة عرض لشركة Lynk & Co في الفلبين في مانيلا، ألابانج، حيث ستفتتح صالة العرض في منتصف أبريل. هناك خطط قيد التنفيذ لإنشاء ثمانية صالات عرض في جميع أنحاء البلاد خلال العام، إلى جانب إنشاء نظام خدمة متابعة ما بعد البيع الشاملة والتنافسية، مما يضمن حصول المستخدمين على خدمة دعم شاملة. يثبت الافتتاح في الفلبين جدارة العلامة التجارية ل Lynk & Co وقابليتها للتكيف مع سوق المنتجات. ستعمل Lynk & Co في المستقبل على تعميق وجودها في سوق جنوب شرق آسيا وتوسيع نطاقها تدريجيًا إلى المزيد من المناطق في جميع أنحاء العالم، وتعزيز استراتيجيتها للعولمة بخطوات ثابتة.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقت العلامة التجارية Lynk & Co في عام 2016 خصوصًا للجيل الجديد من سكان المدن المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات ولكنها علامة تجارية جديدة في عالم صناعة السيارات. تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة، إلى إنشاء منصة مفتوحة تربط بين الأشخاص والسيارات والعالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2380220/Image1.jpg