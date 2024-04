Lynk & Co Rambah Filipina dan Berekspansi di Asia Tenggara

Pasar otomotif yang berkembang pesat di Filipina, salah satu negara utama di Asia Pasifik, menjadi inspirasi Lynk & Co. Maka, Lynk & Co berkolaborasi dengan distributor resmi, United Asia Automotive Group, Inc. (UAAGI), sebuah perusahaan yang berpengalaman di industri otomotif Filipina.

Jinjun Tian, Vice President, Lynk & Co Overseas Division, menyampaikan sambutan dengan menyampaikan optimisme dan tekad Lynk & Co untuk berkembang di Filipina sebagai pasar dinamis yang memiliki potensi tanpa batas. Dia juga menyiratkan sejumlah rencana untuk memperkenalkan semakin banyak model demi memenuhi ekspektasi konsumen Filipina. Menurut Froilan Dytianquin, Managing Director, Lynk & Co Philippines, pengemudi modern di Filipina menginginkan kendaraan yang sesuai dengan gaya hidup dinamis: membumi, berjiwa muda, energik, interaktif, serta penuh gaya dan kualitas. Hal tersebut sangat senada dengan arah perkembangan Lynk & Co di Filipina.

Lynk & Co mengumumkan acara peluncurannya di ajang Manila International Auto Show yang berlangsung di World Trade Center, Pasay City. Lynk & Co menghadirkan model-model yang segera dilansir di Filipina, termasuk Lynk & Co 01, Lynk & Co 05, serta Lynk & Co 06. Lebih lagi, Lynk & Co untuk pertama kalinya menampilkan Lynk & Co 03+ dalam ajang pameran otomotif di Filipina. Lynk & Co 06, menjalani debut internasional perdananya, adalah SUV pada Segmen-B yang memadukan tampilan atraktif dengan performa impresif. Selain warna bodi yang beraneka ragam, Lynk & Co 06 memiliki sederet fitur menarik sebagai keunggulannya di antara produk kompetitor, termasuk fitur keselamatan berkendara yang lengkap, suspensi depan MacPherson dan suspensi belakang tipe multi-link dengan lateral stabilizer bar, serta 17 sistem bantuan pengemudi berteknologi pintar. Desain stan pameran Lynk & Co, terinspirasi dari suasana wilayah perkotaan pada malam hari, mencerminkan konsep "Mega-city Contrast" dan instalasi interaktif yang memukau. Lynk & Co benar-benar menyadari kompatibilitas antara karakteristik produk Lynk & Co 06, serta ciri khas pasar Filipina yang dinamis, inovatif, dan inklusif.

Fasilitas showroom Lynk & Co yang pertama di Filipina segera dibuka di Manila, Alabang. Peresmian showroom ini direncanakan pada pertengahan April. Rencana lain juga telah disusun untuk mendirikan delapan showroom di seluruh Filipina pada tahun ini, serta sistem purnajual yang lengkap dan kompetitif agar pengguna memperoleh dukungan holistis. Dengan merambah Filipina, Lynk & Co membuktikan adaptabilitas merek dan produknya di pasar. Ke depan, Lynk & Co akan terus memperluas jangkauan di pasar Asia Tenggara, dan secara bertahap merambah wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Targetnya, Lynk & Co menjalankan strategi globalisasi dengan langkah yang terarah.

Tentang Lynk & Co:

Dilansir pada 2016, Lynk & Co diciptakan untuk warga perkotaan generasi baru yang memiliki pola pikir terbuka. Lynk & Co tidak hanya tampil sebagai merek mobil baru, namun merek baru di industri mobil. Terlahir dengan jati diri global, terbuka, dan terkoneksi, Lynk & Co ingin membangun platform terbuka yang menghubungkan manusia, mobil, dan dunia.

SOURCE Lynk & Co