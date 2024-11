تشكيل مستقبل الاتصال المتكامل: السعودية تستضيف النسخة الثانية من منتدى "Connecting the World from the Skies Global Forum"

رابط الصور

الرياض، السعودية, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU))، عن النسخة الثانية من "Connecting the World from the Skies Global Forum 2024". هذا الحدث المرموق، الذي يحمل عنوان "تشكيل مُستقبَل الاتصال المتكامل"، سيُقام في الرياض، المملكة العربية السعودية، يومي 25 و26 نوفمبر 2024 لاستكشاف الحدود الجديدة للاتصال واستغلال الإمكانات الكاملة للشبكات غير الأرضية (NTN).

Connecting the World from the Skies Global Forum

يهدف المنتدى إلى جمع الخبراء الرواد وصُنَّاع السياسات وقادة الصناعة والباحثين لمُناقشة أحدث التطورات في الشبكات غير الأرضية NTN واستكشاف إمكاناتها التحويلية. يدفع الحَدَث تطوير حلول مُبتكرَة تُعالج التحديات العالمية وتُحسّن الاتصال للجميع، من خلال تعزيز التعاون وتبادُل المعرفة.

تشمل محاور المنتدى الرئيسية: الاتصال السلس للجميع، نحو المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-27 وما بعده، والاتصال من جهاز إلى جهاز D2D والاتصال الهجين، والشبكات غير الأرضية، وإنترنت الأشياء IoT، وتوافُق الجيل الخامس 5G والجيل السادس 6G، واقتصاديات الفضاء والأسواق الناشئة، والاتصال القمري، وأمن شبكات الاتصال غير الأرضية، واستدامة الفضاء.

"تُشكل النسخة الثانية من المُنتدى علامة فارقة في رحلتنا نحو مستقبل تكون فيه الاتصالات السلسة حقيقة للجميع، حيث نهدف إلى تسريع تطوير ونشر الشبكات غير الأرضية NTN، من خلال جمع القادة والمبتكرين العالميين. سيعمل هذا المنتدى كمنصة هامة للمناقشات الرائدة، والشراكات الاستراتيجية، والأبحاث الحديثة، مما يُسهم في تشكيل مستقبل الاتصال المتكامل"، وفقًا لما قاله محمد الجنوبي، نائب مدير الطيف في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية CST.

انعقدت النسخة الأولى من "Connecting the World from the Skies" في عام 2022.

كان هدفنا دائمًا ترسيخ هذا المنتدى كمنصة منتظمة لمناقشة تطوير تقنيات وسياسات الشبكات غير الأرضية العالمية. نظرًا لسرعة التطور في قطاع الأقمار الصناعية والفضاء، يسرنا الآن عقد نسخة ثانية لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه والمسار المستمر لتحقيق إمكانات اتصال الشبكات غير الأرضية.

انضم إلينا في تشكيل المستقبل

يُعد منتدى "Connecting the World from the Skies Global Forum 2024" فرصة لاستكشاف الإمكانيات غير المحدودة للشبكات غير الأرضية والمساهمة في مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة. ندعوكم للانضمام إلينا في الرياض وأن تكونوا جزءًا من هذا الحدث الرائع.

لمزيد من المعلومات والتسجيل: www.ConnectingFromTheSkies.com

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2566731/CST_Connecting_the_World.jpg