Die Zukunft der konvergenten Konnektivität gestalten: Saudi-Arabien ist Gastgeber der zweiten Ausgabe des „Connecting the World from the Skies Global Forum"

RIAD, Saudi-Arabien, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Kommission für Kommunikation, Raumfahrt und Technologie (CST) von Saudi-Arabien ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) die zweite Ausgabe des „Connecting the World from the Skies Global Forum 2024" anzukündigen. Diese prestigeträchtige Veranstaltung mit dem Titel "Shaping the Future of Converged Connectivity" findet am 25. und 26. November 2024 in Riad, Saudi-Arabien, statt, um die nächsten Grenzen der Konnektivität zu erforschen und das volle Potenzial von nicht-terrestrischen Netzen (NTN) zu erschließen.

Ziel des Forums ist es, führende Experten, politische Entscheidungsträger, Branchenführer und Forscher zusammenzubringen, um die neuesten Fortschritte bei NTN zu diskutieren und ihr transformatives Potenzial zu erkunden. Durch die Förderung der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs wird die Veranstaltung die Entwicklung innovativer Lösungen vorantreiben, die globale Herausforderungen angehen und die Konnektivität für alle verbessern.

Zu den Hauptthemen des Forums gehören nahtlose Konnektivität für alle, WRC-27 und darüber hinaus, D2D und hybride Konnektivität, NTN, IoT, 5G- und 6G-Konvergenz, Weltraumwirtschaft und aufstrebende Märkte, Konnektivität auf dem Mond, Sicherheit von NTN-Netzen und Nachhaltigkeit im Weltraum.

„Die zweite Auflage des Forums ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine Zukunft, in der nahtlose Konnektivität für alle Realität ist. Indem wir weltweit führende Unternehmen und Innovatoren zusammenbringen, wollen wir die Entwicklung und Einführung von NTN beschleunigen. Dieses Forum wird als Katalysator für bahnbrechende Diskussionen, strategische Partnerschaften und Spitzenforschung dienen und letztlich die Zukunft der konvergenten Konnektivität gestalten", sagte Mohammed AlJanoobi, Deputy Governor von Spectrum bei der CST.

Die erste Ausgabe von „Connecting the World from the Skies" fand im Jahr 2022 statt. Unser Ziel war es immer, dies als regelmäßige Plattform für Diskussionen über die Technologie und die politische Entwicklung globaler nicht-terrestrischer Netze (NTN) zu etablieren. Angesichts der rasanten Entwicklung im Satelliten- und Raumfahrtsektor freuen wir uns, dass wir nun eine zweite Veranstaltung abhalten können, um über die erzielten Fortschritte und den weiteren Weg zur Realisierung des Potenzials der NTN-Konnektivität zu diskutieren.

Das „Connecting the World from the Skies Global Forum 2024" ist eine Gelegenheit, die grenzenlosen Möglichkeiten von NTN zu erkunden und einen Beitrag zu einer vernetzten und nachhaltigen Zukunft zu leisten. Wir laden Sie ein, sich uns in Riad anzuschließen und an diesem bemerkenswerten Ereignis teilzunehmen.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung: www.ConnectingFromTheSkies.com

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566731/CST_Connecting_the_World.jpg