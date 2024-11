Shaping the Future of Converged Connectivity：沙地阿拉伯舉辦第二屆「從天空聯繫世界全球論壇」

主要論壇主題包括「全人無縫連接」(Seamless Connectivity for All)、「邁向 WRC-27 及更遠」(Towards WRC-27 & Beyond)、「D2D 和混合連接」(D2D and Hybrid Connectivity)、「非地面網路」(NTN)、「物聯網」(IoT)、「5G 和 6G 融合」(5G & 6G Convergence)、「太空經濟與新興市場」(Space Economies and Emerging Markets)、「月球連接」(Lunar Connectivity,)、「NTN 網絡安全」(Security of NTN Networks) 和「太空可持續發展」(Space Sustainability)。

「第二屆論壇,標誌著我們邁向未來的旅程中的重要里程碑,即無縫連接將成為所有人的現實。透過將全球領導者和創新者聚在一起,我們旨在加速 NTN 的開發和部署。這個論壇將成為突破性討論、戰略合作夥伴關係和尖端研究的催化劑,最終塑造融合連接的未來」,CST 頻譜副總督 Mohammed AljanOobi 表示。

第一屆「Connecting the World from the Skies」於 2022 年舉行。我們的目標一直是,讓這平台成為關於全球非地面網絡 (NTN) 科技和政策發展的定期討論平台。鑑於衛星和太空領域的發展速度,我們很高興現在舉辦第二次活動,以討論在實現 NTN 連線潛力方面已取得的進展,和繼續前進的道路。

加入我們塑造未來

「Connecting the World from the Skies Global Forum 2024」是探索 NTN 無限可能的機會,為更連接和可持續的未來做出貢獻的機會。我們邀請您加入利雅德,參與這場盛事。

