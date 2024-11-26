Shaping the Future of Converged Connectivity：沙地阿拉伯舉辦第二屆「從天空聯繫世界全球論壇」
新聞提供者Communications, Space and Technology Commission (CST)
26 11月, 2024, 22:01 CST
沙地阿拉伯利雅德2024年11月26日 /美通社/ -- 沙地阿拉伯通訊、太空及科技委員會 (CST) 與國際電訊聯盟 (ITU) 合作，很榮幸地宣佈舉辦第二屆「Connecting the World from the Skies Global Forum（從天空聯繫世界全球論壇）2024」。這個名為「Shaping the Future of Converged Connectivity」 的盛事，將於 2024 年 11 月 25 日和 26 日在沙地阿拉伯利雅德舉行，旨在探索聯繫的下一個領域，並釋放非地面網絡（NTN）的所有潛力。
論壇旨在將領先的專家、政策制定者、行業領導者和研究人員聚集在一起，討論 NTN 的最新進展，並探索其變革潛力。透過促進合作和知識分享，此活動將推動開發創新解決方案，以解決全球挑戰並增強所有人的聯繫。
主要論壇主題包括「全人無縫連接」(Seamless Connectivity for All)、「邁向 WRC-27 及更遠」(Towards WRC-27 & Beyond)、「D2D 和混合連接」(D2D and Hybrid Connectivity)、「非地面網路」(NTN)、「物聯網」(IoT)、「5G 和 6G 融合」(5G & 6G Convergence)、「太空經濟與新興市場」(Space Economies and Emerging Markets)、「月球連接」(Lunar Connectivity,)、「NTN 網絡安全」(Security of NTN Networks) 和「太空可持續發展」(Space Sustainability)。
「第二屆論壇，標誌著我們邁向未來的旅程中的重要里程碑，即無縫連接將成為所有人的現實。透過將全球領導者和創新者聚在一起，我們旨在加速 NTN 的開發和部署。這個論壇將成為突破性討論、戰略合作夥伴關係和尖端研究的催化劑，最終塑造融合連接的未來」，CST 頻譜副總督 Mohammed AljanOobi 表示。
第一屆「Connecting the World from the Skies」於 2022 年舉行。我們的目標一直是，讓這平台成為關於全球非地面網絡 (NTN) 科技和政策發展的定期討論平台。鑑於衛星和太空領域的發展速度，我們很高興現在舉辦第二次活動，以討論在實現 NTN 連線潛力方面已取得的進展，和繼續前進的道路。
加入我們塑造未來
「Connecting the World from the Skies Global Forum 2024」是探索 NTN 無限可能的機會，為更連接和可持續的未來做出貢獻的機會。我們邀請您加入利雅德，參與這場盛事。
欲了解更多資訊和註冊： www.ConnectingFromTheSkies.com
SOURCE Communications, Space and Technology Commission (CST)
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