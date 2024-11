コンバージド・コネクティビティの未来を形作る:：サウジアラビアが第2回「空から世界をつなぐグローバル・フォーラム」を開催

画像リンク

リヤド(サウジアラビア), 2024年11月26日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアのCommunications, Space & Technology Commission(通信・宇宙・技術委員会、英文略称CST)と国際電気通信連合(英文略称ITU)がConnecting the World from the Skies Global Forum 2024(空から世界をつなぐグローバル・フォーラム2024)の第2回を共催します。「Shaping the Future of Converged Connectivity」(コンバージド・コネクティビティの未来を形作る)と題されたこの権威あるイベントは、2024年11月25日と26日にサウジアラビアのリヤドで開催され、コネクティビティの次のフロンティアを探求し、非地上系ネットワーク(英文略称NTN)の可能性を最大限に引き出すことを目的としています。

このフォーラムは、一流の専門家、政策立案者、業界リーダー、研究者が一堂に会し、NTNの最新の進歩について議論し、その変革の可能性を探ることを目的としています。このイベントは、コラボレーションと知識共有を促進することで、グローバルな課題に対処し、すべての人のつながりを強化する革新的なソリューションの開発を推進します。

Connecting the World from the Skies Global Forum

フォーラムの基調テーマは、「Seamless Connectivity for All(あらゆる人のシームレスなコネクティビティ)」、「Towards WRC-27 & Beyond(WRC-27を目指し、さらにその先へ)」、「D2D and Hybrid Connectivity(D2Dとハイブリッド・コネクティビティ)」、「NTN, IoT, 5G & 6G Convergence(NTN、IoT、5G、6Gのコンバージェンス)」、「Space Economies and Emerging Markets(宇宙の経済と新興市場)」、「Lunar Connectivity(月のコネクティビティ)」、「Security of NTN Networks(NTNネットワークのセキュリティ)」、「Space Sustainability(宇宙の持続可能性)」です。

「第2回となるこのフォーラムは、シームレスなコネクティビティがすべての人にとって現実のものとなる未来に向けた旅において重要な転換期となります。世界のリーダーとイノベーターに集まってもらい、NTNの開発と展開を加速することを私たちは目指しています。このフォーラムは、画期的な議論、戦略的パートナーシップ、最先端の研究の触媒として機能し、最終的にはコンバージド・コネクティビティの未来を形作ります」と、CSTのSpectrum担当副総裁であるMohammed AlJanoobi氏は述べています。

第1回「空から世界をつなぐ」フォーラムは2022年に開催されました。その目的は、グローバルな非地上系ネットワーク(NTN)技術と政策開発に関する議論のための定期的なプラットフォームとして確立することでした。衛星・宇宙分野が急速に進化する中、今回、NTNコネクティビティの可能性を実現するための歩みと今後の歩みについて話し合う第2回のイベントを開催できることを嬉しく思います。

皆で未来を作る機会

「空から世界をつなぐグローバル・フォーラム2024」は、NTNの無限の可能性を探り、よりつながりのある持続可能な未来に貢献する機会です。リヤドで開催される注目のイベントに参加してみてはいかがでしょうか。

