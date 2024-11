Façonner l'avenir de la connectivité convergente : l'Arabie saoudite accueille la deuxième édition du forum mondial « Connecting the World from the Skies » (Connecter le monde depuis le ciel)

Lien images

RIYAD, Arabie Saoudite, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Commission Saoudienne des Communications, de l'Espace et des Technologies (CST) d'Arabie Saoudite, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications (UIT), est fière d'annoncer la deuxième édition du Forum 2024 « Connecting the World from the Skies Global ». Cet événement prestigieux, intitulé « Shaping the Future of Converged Connectivity » (Façonner l'avenir de la connectivité convergente), aura lieu à Riyad, en Arabie saoudite, les 25 et 26 novembre 2024, pour explorer la prochaine frontière de la connectivité et libérer le plein potentiel des réseaux non terrestres (NTN).

Connecting the World from the Skies Global Forum

Le forum vise à rassembler des experts de premier plan, des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des chercheurs pour discuter des dernières avancées dans le domaine des NTN et explorer leur potentiel de transformation. En encourageant la collaboration et le partage des connaissances, l'événement favorisera l'élaboration de solutions innovantes qui permettront de relever les défis mondiaux et d'améliorer la connectivité pour tous.

Les principaux thèmes du forum sont les suivants : Connectivité transparente pour tous, Vers la CMR-27 et au-delà, Connectivité D2D et hybride, NTN, IdO, Convergence 5G et 6G, Économies spatiales et marchés émergents, Connectivité lunaire, Sécurité des réseaux NTN et Développement durable dans l'espace.

« La deuxième édition du forum marque une étape importante dans notre cheminement vers un avenir où la connectivité sans faille est une réalité pour tous. En réunissant des leaders mondiaux et des innovateurs, nous visons à accélérer le développement et le déploiement de NTN. Ce forum servira de catalyseur pour mener des discussions novatrices, établir des partenariats stratégiques et réaliser des recherches de pointe, qui façonneront en fin de compte l'avenir de la connectivité convergente », a déclaré Mohammed AlJanoobi, gouverneur adjoint de Spectrum à la CST.

La première édition de « Connecting the World from the Skies Global » a eu lieu en 2022. Notre objectif a toujours été d'en faire une plateforme régulière de discussion sur la technologie et le développement politique des réseaux non terrestres (NTN) au niveau mondial. Compte tenu de la rapidité d'évolution du secteur des satellites et de l'espace, nous sommes ravis d'organiser un deuxième événement pour discuter des progrès accomplis et de la voie à suivre pour réaliser le potentiel de la connectivité NTN.

Rejoignez-nous pour façonner l'avenir

Le Forum 2024 « Connecting the World from the Skies Global » est l'occasion d'explorer les possibilités illimitées de NTN et de contribuer à un avenir plus connecté et plus durable. Nous vous invitons à nous rejoindre à Riyad et à prendre part à cet événement remarquable.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire : www.ConnectingFromTheSkies.com

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566731/CST_Connecting_the_World.jpg