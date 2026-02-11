Neutrinos 獲 Celent 評選為理賠管理領域的科技卓越企業

獲評為人壽保險領域「人工智能驅動理賠自動化與決策」類別的傑出代表

紐約和新加坡2026年2月11日 /美通社/ -- Neutrinos 為保險業提供人工智能自動化解決方案的領先者。該公司宣佈，其於 Celent 發佈的 Life Insurance Claims Administration System Technical Capability（人壽保險理賠管理系統技術能力矩陣），獲評選為 Technology Standout (科技卓越企業)。

該報告根據技術成熟程度及覆蓋範圍，評估了 19 個支援人壽保險及醫療保險公司的科技平台，並概述其功能、客戶基礎、技術能力、導入實施及支援服務等多個層面。

該報告重點介紹 Neutrinos 旗下的 Neutrinos Life and Health Claims Automation Suite （人壽保險與醫療保險理賠自動化套件），指出其於整個理賠生命週期中廣泛應用人工智能、決策引擎、裁定邏輯及流程編排，涵蓋由申請提交與受理，以至理賠裁定及結算的各個階段。 該 平台 支援可配置的決策機制、複雜的保障計算及執行，並具備完整的可審計性能；同時，人工智能協助處理文件、驗證數據、擷取關鍵資訊，以及簡化理賠往來通訊流程。

Celent 首席分析師 Karen Monks 表示：「多年來，人壽保險公司一直依賴人手流程處理理賠，而在理賠部門的投資亦一直落後於新業務及價值鏈其他環節。 隨着人口結構變化加快及理賠量上升，人壽保險公司正尋求透過系統將理賠部門自動化，並研究如何在理賠流程中善用 AI。」

Neutrinos 行政總裁兼聯合創辦人 Samik Ghosh 表示：「理賠是保險業中最關鍵的『真實時刻』之一。 理賠同時涉及高度敏感的文件、複雜的保障計算，以及人類判斷，而這些判斷往往是在相當大的情緒壓力下作出。 隨著保險業者日益將生成式人工智能 (GenAI) 應用於理賠流程，選擇具備結構化決策支持且能清晰轉交人手審核的自動化系統至關重要。如此一來，才能在確保不失控的前提下，以一致方式處理複雜個案。」

如欲取得 Celent 報告的授權轉載版本，請於 此處 下載。

關於 Neutrinos

Neutrinos 是智能自動化領域的領先企業，協助保險機構善用 AI 代理的全部潛力，自主執行及優化複雜的業務流程。 專為保險業而設， Neutrinos 平台 具備獨特設計，可管理及編排所有代理，不僅限於由 Neutrinos 建構的代理。 其以人工智能為核心的全端 (full-stack) 架構，整合複雜系統、實現跨平台編排，並驅動代理式及自主化工作流程。 由核保與理賠，以至分銷環節，Neutrinos 憑藉深厚的保險行業專業知識、智能自動化方案及預先建構的加速工具，協助保險公司更快實現現代化轉型、提升營運靈活性，並提供無縫的客戶體驗。 了解更多，請瀏覽 www.neutrinos.com ，以及在 LinkedIn 上關注 Neutrinos。

