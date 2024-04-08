تضيء شركة بايبيت مدينة دبي بأحداث حصرية ولوحات ثقيلة الوزن في ملتقى Blockchain Life وملتقى Token2049: تشكيل مستقبل بلوكتشين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- بايبيت أعلنت واحدة من أكبر ثلاثة بورصات العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، اليوم عن مشاركة فريقها القيادي في ملتقى Blockchain Life 2024 ،وملتقى Token2049 وأحداث تواصلية خاصة في دبي. يقدم هذا التجمع القطاعي منصة ديناميكية لشركة بايبيت لإظهار التزامها الثابت بالابتكار والتعاون والتقدم الاجتماعي المسؤول لتكنولوجيا بلوكتشين.

سيشارك فريق قيادة بايبيت بنشاط في مناقشات اللجنة التي تثير التفكير، وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع الرائدة بما في ذلك الدور المتطور لتبادل العملات الرقمية، والقوة التحويلية لبلوكتشين من أجل الخير الاجتماعي، وغيرها من المواضيع المثيرة. إليك لمحة عن جدول أعمال فريق بايبيت:

تشكيل الدور المتطور لتبادل العملات الرقمية: سيشارك الرئيس التنفيذي لشركة بايبيت، السيد بين زهو، في حوار ديناميكي حول دور بورصات العملات الرقمية في تطوير سوق المشتقات في 15 أبريل.

قيادة التأثير الاجتماعي: ستقدم المديرة التشغيلية التنفيذية لشركة بايبيت السيدة هيلين ليو محاضرة عنوانها Blockchain for Good Alliance(BGA) : دعم المشاريع التي لها تأثير إيجابي وتغذية أحلام صانعي التغيير.

تعزيز الابتكار: محاضرة Bybit x ICP Hack to Future مع رئيس المنتجات المالية السيد هاو يانغ في 16 أبريل. مناقشة المشاريع المبتكرة التي تشكل النظام البيئي لـ ICP في المنطقة، والتداخل مع المستثمرين والشركاء والمؤثرين.

بناء تعاونات قوية: ستستضيف شركة بايبيت سلسلة من أحداث الشبكات من 15 إلى 20 أبريل، بما في ذلك Bybit VIP Gala for MENA Networking Event و Bybit x DMCC Web3 night في دبي، مما يعزز التعاون ويدفع القطاع إلى الأمام.

التواصل مع المجتمع: سيكون ممثلو شركة بايبيت متاحين بسهولة في ملتقى Token2049 دبي في 18 أبريل، حيث يعرضون منتجات بايبيت المتطورة ويتفاعلون مع الحضور.

رسم مسار التبني الجماعي: جلسات حصرية حول أمن Web3 والتبني الجماعي، إلى جانب VIP Gala Dubai الفاخرة في 19 و 20 أبريل، مهدت الطريق لتبني تكنولوجيا البلوكتشين على نطاق واسع.

قال بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبيت: "بايبيت هنا لتمكين المستخدمين، وتوصيل القطاع، وقيادة الطريق في هذه الرحلة الثورية". "نحن متحمسون لأن نكون في طليعة هذه المناقشات في بيئة بلوكتشين قوية في دبي، وندعو الجميع للانضمام إلينا والخوض في هذا المستقبل المثير معًا".

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نبذة عن بايبيت

بايبيت هي واحدة من أفضل ثلاثة بورصات العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول مع 25 مليون مستخدم. تم تأسيسها في عام 2018، وهي تقدم منصة احترافية حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر المنصة شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

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