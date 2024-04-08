Bybit примет участие в Blockchain Life и Token2049, формируя будущее блокчейна
08 Apr, 2024, 05:52 ET
Bybit освещает Дубай эксклюзивными мероприятиями, экспертными дискуссиями на Blockchain Life и Token2049, формируя будущее блокчейна
ДУБАЙ, ОАЭ, 8 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, сегодня объявила об участии своей руководящей команды в Blockchain Life 2024, Token2049 и специальных сетевых мероприятиях в Дубае. Данное специализированное отраслевое мероприятие является динамичной платформой, на которой Bybit может продемонстрировать свою непоколебимую приверженность инновациям, сотрудничеству и ответственному социальному продвижению технологии блокчейн.
Руководство Bybit примет активное участие в панельных дискуссиях, посвященных широкому кругу новаторских тем, включая активно развивающуюся роль криптобирж, преобразующую силу блокчейна для социального блага и другие захватывающие темы. Вот краткий обзор повестки дня команды Bybit:
- Формирование меняющейся роли криптобирж: 15 апреля Bybit CEO Ben Zhou примет участие в живом диалоге о роли криптовалютных бирж в развитии рынка деривативов.
- В авангарде социального воздействия: Bybit COO Helen Liu представит новый блокчейн для Good Alliance(BGA) – поддержка проектов, которые оказывают положительное влияние и подпитывают мечты реформаторов.
- Стимулирование инноваций: Bybit x ICP Hack to Future с Head of Financial Products Hao Yang 16 апреля. Обсуждение инновационных проектов, формирующих экосистему ICP в регионе, и общение с инвесторами, партнерами и инфлюенсерами.
- Построение прочного сотрудничества: С 15 по 20 апреля Bybit проведет серию сетевых мероприятий, в том числе Bybit VIP Gala for MENA и Bybit x DMCC Web3 night в Дубае, способствуя сотрудничеству и дальнейшему развитию отрасли.
- Связь с сообществом: Представители Bybit будут доступны на Token2049 Dubai 18 апреля, демонстрируя передовые продукты Bybit и взаимодействуя с участниками.
- Построение курса на массовое внедрение: Эксклюзивные сессии по безопасности и массовому внедрению Web3, а также роскошный VIP-Gala Dubai 19 и 20 апреля закладывают основу для широкого внедрения технологии блокчейн.
«Bybit здесь, чтобы расширить возможности пользователей, объединить отрасль и стать во главе этой трансформации», - сказал Ben Zhou, Co-founder и CEO Bybit. «Мы рады быть на переднем крае этих дискуссий в крепкой блокчейн-среде Дубая, и мы приглашаем всех присоединиться к нам, чтобы вместе ориентироваться в этом захватывающем будущем».
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О компании Bybit
Bybit входит в тройку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов с 25 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.
За подробной информацией обращайтесь в пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit и в социальных сетях
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