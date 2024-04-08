Bybit, Özel Etkinlikler, Blockchain Life ve Token2049'daki Ağır Panellerle Dubai'yi Aydınlatıyor: Blockchain'in Geleceği Şekilleniyor

DUBAİ, BAE, 8 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olarak, bugün liderlik ekibinin Blockchain Life 2024, Token2049 ve Dubai'deki özel ağ oluşturma etkinliklerine katılacağını duyurdu. Bu sektör buluşması, Bybit'in inovasyon, işbirliği ve blockchain teknolojisinin sorumlu sosyal ilerlemesine olan sarsılmaz bağlılığını sergilemesi için dinamik bir platform sunuyor.

Bybit'in liderlik ekibi, kripto borsalarının gelişen rolü, sosyal fayda için blockchain'in dönüştürücü gücü ve diğer heyecan verici konular da dahil olmak üzere çok çeşitli çığır açan konuları kapsayan, düşündürücü panel tartışmalarına aktif olarak katılacak. İşte Bybit ekibinin gündeminden bir kesit:

Kripto Borsalarının Gelişen Rolünü Şekillendirmek: Bybit CEO'su Ben Zhou , 15 Nisan'da kripto para borsalarının türev piyasa gelişimindeki rolü üzerine dinamik bir diyaloğa katılacak.

, 15 Nisan'da kripto para borsalarının türev piyasa gelişimindeki rolü üzerine dinamik bir diyaloğa katılacak. Sosyal Etkiyi Yaratmak: Bybit COO'su Helen Liu , yeni Blockchain for Good Alliance'ı (BGA) tanıtacak: Olumlu etki bırakan ve değişim yaratanların hayallerini besleyen projeleri desteklemek.

, yeni Blockchain for Good Alliance'ı (BGA) tanıtacak: Olumlu etki bırakan ve değişim yaratanların hayallerini besleyen projeleri desteklemek. İnovasyonu Teşvik Etmek: Bybit x ICP Hack to Future, Finansal Ürünler Başkanı Hao Yang ile 16 Nisan'da. Bölgedeki ICP ekosistemini şekillendiren yenilikçi projeleri tartışmak ve yatırımcılar, ortaklar ve influencer'lar ile omuz omuza olmak.

Güçlü İşbirlikleri Kurmak: Bybit, 15-20 Nisan tarihleri arasında Dubai 'de MENA Networking Etkinliği için Bybit VIP Gala ve Bybit x DMCC Web3 gecesi de dahil olmak üzere bir dizi networking etkinliğine ev sahipliği yaparak işbirliğini teşvik edecek ve sektörü ileriye taşıyacak.

'de MENA Networking Etkinliği için Bybit VIP Gala ve Bybit x DMCC Web3 gecesi de dahil olmak üzere bir dizi networking etkinliğine ev sahipliği yaparak işbirliğini teşvik edecek ve sektörü ileriye taşıyacak. Toplulukla Bağlantı Kurmak: Bybit temsilcileri, 18 Nisan'da Token2049 Dubai 'de hazır bulunarak Bybit'in son teknoloji ürünlerini sergileyecek ve katılımcılarla etkileşime geçecek.

'de hazır bulunarak Bybit'in son teknoloji ürünlerini sergileyecek ve katılımcılarla etkileşime geçecek. Kitlesel Benimseme için Rotasını Belirleme: Web3 güvenliği ve kitlesel benimseme üzerine özel oturumların yanı sıra 19 ve 20 Nisan'da Dubai 'de düzenlenen lüks VIP Gala, blockchain teknolojisinin yaygın şekilde benimsenmesine zemin hazırladı.

Bybit Co-founder ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit, kullanıcıları güçlendirmek, sektörü birbirine bağlamak ve bu dönüştürücü yolculukta öncülük etmek için burada" dedi. "Dubai'nin güçlü blockchain ortamında bu tartışmaların ön saflarında yer almaktan heyecan duyuyoruz ve bu heyecan verici geleceğe birlikte yön verirken herkesi bize katılmaya davet ediyoruz."

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Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla işlem hacmine göre dünyanın en büyük üç kripto para borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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