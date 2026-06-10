Au Sommet sur l'IA, Bell Integration et IBM lancent une plateforme de services gérés intelligents basée sur l'IA

Au cœur de cette collaboration se trouve la création de la plateforme de services gérés intelligents fondée sur la technologie IBM, qui intègre analyse prédictive et orchestration de l'IA agentique. Soutenant les services gérés intelligents axés sur l'IA de Bell Integration, cette combinaison de technologies autour d'IBM Cloud Pak for AIOps, d'Instana pour l'observabilité et de watsonx Orchestrate pour le contrôle agentique sera mise à la disposition des clients afin de leur permettre d'accélérer la transformation de leurs opérations informatiques.

Martin Mersey, directeur de l'automatisation par l'IA chez Bell Integration : « Sur la base de l'IA agentique et de l'automatisation, cette solution de Bell aide les entreprises à passer d'une gestion réactive des urgences à des opérations plus proactives et résilientes pour faire de l'informatique un véritable catalyseur de croissance, au-delà de la simple nécessité opérationnelle. Destinée aux responsables informatiques confrontés à la complexité de l'infonuagique, aux défis liés à la résilience et à des attentes croissantes en matière de performances, notre plateforme de système de gestion d'informations (IMS) est pensée pour aider les entreprises à réduire les risques opérationnels et les temps de réponse, leur donnant ainsi une plus grande visibilité et une meilleure résilience. »

Andrew Gill, vice-président de l'écosystème technologique pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez IBM : « Ce partenariat joue un rôle essentiel dans l'accélération de l'innovation et la mise à disposition d'une offre de premier plan sur le marché. En collaborant avec Bell Integration, nous contribuons à développer des solutions innovantes conçues pour accompagner la transformation des entreprises et apporter une valeur ajoutée à nos clients communs. »

À propos de Bell Integration

Bell Integration est un partenaire technologique mondial qui propose des services de conseil stratégique, en IA et en données, ainsi que des services gérés. Associant des couches d'expérience intelligentes basées sur l'IA à des outils d'aide aux équipes de première ligne, notamment des réponses guidées, des agents à apprentissage continu ou encore la synthèse automatisée, ses solutions s'accompagnent d'un déploiement qui accélère la rentabilisation.

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