Bell Integration e IBM lanzan una plataforma de servicios gestionados inteligentes impulsada por IA

Un elemento central de esta colaboración es el desarrollo de la plataforma de Servicios Gestionados Inteligentes, impulsada por la tecnología de IBM con análisis predictivo y orquestación de IA de agente. Esta combinación de tecnologías, que incluye IBM Cloud Pak para AIOps, Instana para observabilidad y watsonx Orchestrate para control agente, respalda los servicios administrados de inteligencia artificial inteligente de Bell Integration y estará disponible para los clientes para acelerar la transformación de las operaciones de TI.

Martin Mersey – director de Automatización de IA, Bell Integration: "Con la IA agente y la automatización de Bell como base de la solución, podemos ayudar a las empresas a pasar de la extinción de incendios reactiva a operaciones más proactivas y resilientes, transformando la TI de una necesidad operativa a un habilitador de negocios. Para los líderes de TI que navegan por la complejidad de la nube, luchan contra la resiliencia y aumentan las expectativas de rendimiento, nuestra plataforma IMS está diseñada para ayudar a reducir el riesgo operativo y mejorar los tiempos de respuesta, brindando a las organizaciones mayor visibilidad y resiliencia".

Andrew Gill – vicepresidente de UKI Ecosystem, IBM: "Esta asociación desempeña un papel fundamental a la hora de acelerar la innovación y ofrecer una oferta líder en el mercado. Al colaborar con Bell Integration, estamos ayudando a desarrollar soluciones innovadoras diseñadas para respaldar la transformación empresarial y ofrecer valor a nuestros clientes compartidos".

Acerca de Bell Integration

Bell Integration es un socio tecnológico global que ofrece asesoramiento estratégico, consultoría de datos e inteligencia artificial y servicios gestionados. Sus soluciones combinan capas de experiencia inteligentes impulsadas por IA con habilitación de primera línea, incluidas respuestas guiadas, agentes de aprendizaje continuo y resumen e implementación automatizados para acelerar la generación de valor.

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