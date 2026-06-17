تطلق StarCompliance وKalshi أول حل امتثال عالمي لأسواق التوقعات على مستوى المؤسسات

يوسّع هذا الحل الجديد نطاق المراقبة والإشراف ليشمل أنشطة أسواق التوقعات خارج السلسلة وعلى السلسلة لدى شركات الخدمات المالية

روكفيل، ماريلاند، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة StarCompliance (Star) اليوم، وهي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا امتثال الموظفين والشركات، عن شراكة استراتيجية مع Kalshi، أكبر سوق توقعات في العالم، لإطلاق أول حل امتثال عالمي في القطاع المالي على مستوى المؤسسات، مصمم خصيصًا لمراقبة مشاركة الموظفين في أسواق التوقعات.

توسّع هذه الإمكانية الجديدة إطار امتثال الموظفين الراسخ لدى Star في مجال الأصول الرقمية والأوراق المالية التقليدية، بما يتيح للشركات ضمان الامتثال للسياسات من خلال مراقبة أنشطة أسواق التوقعات على Kalshi، وذلك كله عبر منصة امتثال مركزية واحدة.

مع استمرار نمو أسواق التوقعات، تواجه المؤسسات المالية مخاطر جديدة، إذ أصبح لدى الموظفين مسار إضافي لتحقيق أرباح من خلال إساءة استخدام معلومات جوهرية غير معلنة. لم تُصمم برامج الامتثال التقليدية لمعالجة هذه الثغرة الجديدة.

قال Kelvin Dickenson، كبير مسؤولي المنتجات في Star: «تمثل أسواق التوقعات مجالًا سريع النشوء في ما يتصل بسلوك الموظفين ومخاطر المعلومات الجوهرية غير المعلنة». وأضاف: «مع تطور هذه الأسواق عالميًا، تحتاج الشركات إلى قدرات مراقبة تتكيف مع مختلف الاختصاصات القضائية وتوفر رؤية واضحة ومجدية لأنشطة أسواق التوقعات على السلسلة وخارج السلسلة».

يوفر حل مراقبة أسواق التوقعات الجديد من Star ما يلي:

مراقبة آلية عبر منظومات أسواق التوقعات على السلسلة وخارج السلسلة

تنبيهات قابلة للتخصيص بناءً على معايير المخاطر التي تحددها الشركة

إدارة مركزية للحالات، بما يدعم التحقيقات وتتبع عمليات التدقيق

مراقبة مرتبطة بحجم المعاملات وأنماط التداول وفئات السوق والنشاط خلال ساعات العمل

رؤية بشأن نشاط الموظفين الذي قد يكون مشبوهًا عبر البيئات خارج السلسلة وعلى السلسلة

إشراف مرن متوافق مع سياسات الشركة ومستوى تحمل المخاطر واللوائح التنظيمية

قال Max Crowley، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في Kalshi: «أصبحت أسواق التوقعات جزءًا متزايد الأهمية من المنظومة المالية العالمية». وأضاف: «مع تسارع التبني المؤسسي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية للامتثال تدعم المشاركة المسؤولة، مع التكيف في الوقت نفسه مع التوقعات التنظيمية المتطورة. لطالما كان الامتثال محورًا أساسيًا في Kalshi، ويسعدنا أن نتعاون مع Star لتقديم إشراف وخبرات على مستوى المؤسسات لهذه الفئة الناشئة من الأسواق».

من خلال هذه الشراكة، ستدعم Star وKalshi الشركات مع استمرار تطور اللوائح التنظيمية لأسواق التوقعات وسلوكيات التداول والتوقعات الإشرافية، وذلك بالجمع بين التكامل التقني والخبرات المستمرة في مجال الامتثال.

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نبذة عن Kalshi

تأسست Kalshi في عام 2018، وهي أكبر سوق توقعات في العالم، وتوفر أسواقًا مالية مرتبطة بنتائج أحداث واقعية، مثل حفلات توزيع الجوائز وغيرها. تعد Kalshi الشركة الرائدة والسباقة في هذا القطاع، ويُنسب إليها على نطاق واسع فضل إضفاء الشرعية على أسواق التوقعات وبناء منصة آمنة وقانونية وخاضعة للتنظيم لملايين المتداولين في أمريكا. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.kalshi.com.

نبذة عن StarCompliance

تعد StarCompliance منصة الذكاء والأتمتة الرائدة لحلول تكنولوجيا امتثال الموظفين والشركات. تحظى StarCompliance بثقة الشركات الرائدة في مجتمع الخدمات المالية منذ أكثر من 25 عامًا، ولديها مستخدمون في 120 دولة، وتوفر منصة StarCompliance Enterprise Platform واجهة سهلة الاستخدام تربط بين الأفراد وسير العمل والبيانات، وتقدم تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى عملية لازمة للحد من المخاطر بصورة استباقية ومراقبة تضارب المصالح عالميًا. تفضّل بزيارة StarCompliance لاكتشاف ما تحتاج إليه اليوم من أمان شامل وذكاء قابل للتفسير وضمان لا مثيل له لبناء ثقافة امتثال مترابطة

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