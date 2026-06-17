StarComplianceとKalshi、初のエンタープライズ向けグローバル予測市場コンプライアンスソリューションを発表

この新サービスにより、金融サービス企業は、オフチェーンおよびオンチェーンの予測市場における活動全般にわたる監視および監督を強化できるようになります

メリーランド州ロックビル, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- 従業員および企業のコンプライアンス技術ソリューションの主要プロバイダーであるStarCompliance (Star)は、世界最大の予測市場である Kalshiとの戦略的提携を発表しました。これにより、予測市場における従業員の参加状況を監視するために特別に設計された、金融業界初のエンタープライズグレードのグローバルコンプライアンスソリューションを立ち上げます。

この新機能により、Starが確立したデジタル資産および従来の証券業務における従業員コンプライアンス体制が拡充され、企業はKalshi上の予測市場での活動を監視することで、単一の集中型コンプライアンス・プラットフォームからポリシーへの準拠を確保できるようになります。

予測市場が拡大を続けるなか、従業員が重要な非公開情報（MNPI）の不正利用によって利益を得る新たな手段を得たことで、金融機関は新たなリスクに直面しています。従来のコンプライアンス・プログラムは、この新たな盲点に対処するようには設計されていません。

「予測市場は、従業員の行動やMNPIに関するリスクにおいて、急速に台頭している分野です」と、Starの最高製品責任者（CPO）である Kelvin Dickensonは述べています。「こうした市場が世界的に進化するなか、企業には、管轄区域をまたいで適応し、オンチェーンおよびオフチェーンの両方の予測市場活動について有意義な可視性を提供する監視機能が必要とされています。」

Starの新ソリューション「予測市場のモニタリング」は、以下の機能を実現します。

オンチェーンおよびオフチェーンの予測市場エコシステム全体にわたる自動監視

それぞれの企業が定義したリスクパラメータに基づいて設定可能なアラート

調査および監査の進捗管理における一元的なケース管理

取引量、取引パターン、市場セグメント、および営業時間内の活動状況に基づくモニタリング

オンチェーンおよびオフチェーン環境における、従業員の不審な行動を可視化

企業のポリシー、リスク許容度、および規制に即した柔軟な監督体制

「予測市場は、世界の金融エコシステムにおいてますます重要な役割を果たしつつあります」と、 Kalshiの事業開発担当VPであるMax Crowley氏は述べています。「機関投資家による採用が加速するなか、企業には、責任ある参加を支援しつつ、変化し続ける規制当局の期待に適応できるコンプライアンス体制が求められています。」「Kalshiでは常にコンプライアンスを最優先にしてきました。今回、Starと提携し、この新興市場分野にエンタープライズレベルの監視体制と専門知識を提供できることを大変嬉しく思います。」

今回の提携を通じて、StarとKalshiは、予測市場の規制、取引動向、監督当局の期待が絶えず変化するなか、技術統合と継続的なコンプライアンスの専門知識を組み合わせ、企業を支援していきます。

詳細については、7月16日午前10時（米国東部時間）に開催されるウェビナー「Product Spotlight：StarCompliance + Kalshiによる予測市場モニタリングの開始（Product Spotlight:Launching Prediction Markets Monitoring with StarCompliance + Kalshi）」にご参加ください。本ウェビナーでは、製品のライブデモも行われます。「こちら]」をクリックして、席をご予約ください。

Kalshiについて

2018年に設立されたKalshiは、世界最大の予測市場であり、授賞式などの現実世界のイベントの結果を題材とした金融市場を提供しています。Kalshiは業界のリーダーかつ先駆者であり、予測市場の合法化を実現し、米国の何百万人ものトレーダーのために安全で合法的かつ規制に準拠したプラットフォームを構築したことで広く評価されています。詳細については、www.kalshi.comをご覧ください。

StarComplianceについて

StarComplianceは、従業員および企業のコンプライアンス技術ソリューションを提供する、業界をリードするインテリジェンスおよび自動化プラットフォームです。金融サービス業界の主要企業から25年以上にわたり信頼され、120カ国で利用されている「StarCompliance Enterprise Platform」は、ユーザーフレンドリーなインターフェースを通じて、人、ワークフロー、データを結びつけ、AIを活用したテクノロジーと実用的な知見を提供します。これにより、リスクを先回りして軽減し、世界規模で利益相反を監視するために必要な機能を備えています。StarComplianceをご覧ください。今日のコンプライアンス文化を構築するために不可欠な、包括的なセキュリティ、説明可能なインテリジェンス、そして比類のない保証をご確認いただけます。

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Kalshi

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SOURCE StarCompliance