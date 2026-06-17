StarCompliance und Kalshi bringen die erste globale Compliance-Lösung für Prognosemärkte auf Unternehmensniveau auf den Markt

Das neue Angebot erweitert die Überwachung und Kontrolle der Aktivitäten auf Prognosemärkten – sowohl außerhalb der Blockchain als auch innerhalb der Blockchain – für Finanzdienstleistungsunternehmen

ROCKVILLE, Md., 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), ein führender Anbieter von Compliance-Technologielösungen für Mitarbeiter und Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Kalshi, dem weltweit größten Prognosemarkt, bekannt, um die erste globale Compliance-Lösung der Finanzbranche auf Unternehmensniveau auf den Markt zu bringen, die speziell für die Überwachung der Teilnahme von Mitarbeitern an Prognosemärkten entwickelt wurde.

Die neue Funktion erweitert Stars bewährtes Compliance-Framework für digitale Assets und traditionelle Wertpapiere und ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Richtlinien sicherzustellen, indem sie die Aktivitäten auf dem Prognosemarkt von Kalshi überwachen – und das alles über eine zentrale Compliance-Plattform.

Da Prognosemärkte weiter wachsen, sehen sich Finanzinstitute neuen Risiken ausgesetzt, da Mitarbeiter nun eine weitere Möglichkeit haben, aus dem Missbrauch wesentlicher nicht öffentlicher Informationen (MNPI) Profit zu schlagen. Herkömmliche Compliance-Programme sind nicht darauf ausgelegt, diesen neuen blinden Fleck zu beheben.

„Prognosemärkte stellen einen sich rasch entwickelnden Bereich dar, der mit Risiken im Zusammenhang mit dem Verhalten von Mitarbeitern und MNPI verbunden ist", sagte Kelvin Dickenson, Chief Product Officer bei Star. „Angesichts der weltweiten Entwicklung dieser Märkte benötigen Unternehmen Überwachungsfunktionen, die sich an verschiedene Rechtsordnungen anpassen lassen und einen aussagekräftigen Einblick in die Aktivitäten auf Prognosemärkten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Blockchain bieten."

Die neue Lösung Prediction Markets Monitoring von Star bietet:

Automatisierte Überwachung in On-Chain- und Off-Chain-Ökosystemen von Prognosemärkten

Konfigurierbare Warnmeldungen auf der Grundlage von unternehmensspezifischen Risikoparametern

Zentrale Fallverwaltung für Ermittlungen und die Nachverfolgung von Prüfungen

Überwachung in Bezug auf Transaktionsvolumen, Handelsmuster, Marktkategorien und Aktivitäten während der Arbeitszeiten

Einblick in potenziell verdächtige Aktivitäten von Mitarbeitern in On- und Off-Chain-Umgebungen

Flexible Aufsicht im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien, der Risikotoleranz und den gesetzlichen Vorschriften

„Prognosemärkte werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil des globalen Finanzökosystems", sagte Max Crowley, Vice President of Business Development bei Kalshi. „Angesichts der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle Anleger benötigen Unternehmen eine Compliance-Infrastruktur, die eine verantwortungsvolle Teilnahme ermöglicht und sich gleichzeitig an die sich wandelnden regulatorischen Anforderungen anpasst. Bei Kalshi war Compliance schon immer unser oberstes Anliegen, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Star, um dieser aufstrebenden Marktkategorie Überwachungsmechanismen und Fachwissen auf Unternehmensniveau zur Verfügung zu stellen."

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Star und Kalshi Unternehmen dabei unterstützen, mit den sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften für Prognosemärkte, Handelsverhalten und aufsichtsrechtlichen Erwartungen Schritt zu halten, indem sie Technologieintegration mit fundiertem Compliance-Know-how verbinden.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, nehmen Sie an unserem kommenden Webinar Product Spotlight: Launching Prediction Markets Monitoring with StarCompliance + Kalshi am 16. Juli um 10 Uhr ET teil, wobei auch eine Live-Produktvorführung stattfinden wird. Klicken Sie [HIER], um Ihren Platz zu reservieren.

Informationen zu Kalshi

Kalshi wurde 2018 gegründet und ist der weltweit größte Prognosemarkt, der Finanzmärkte für den Ausgang realer Ereignisse wie Preisverleihungen und vieles mehr anbietet. Kalshi ist Branchenführer und Vorreiter und gilt weithin als Wegbereiter für die Legalisierung von Prognosemärkten sowie für den Aufbau einer sicheren, legalen und regulierten Plattform für Millionen von Händlern in Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalshi.com.

Informationen zu StarCompliance

StarCompliance ist die führende Informations- und Automatisierungsplattform für Compliance-Technologielösungen für Mitarbeiter und Unternehmen. Die StarCompliance Enterprise Platform, auf die führende Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche seit über 25 Jahren vertrauen und die Nutzer in 120 Ländern hat, bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Menschen, Arbeitsabläufe und Daten miteinander verbindet. Sie stellt KI-gestützte Technologie und umsetzbare Erkenntnisse bereit, die erforderlich sind, um Risiken proaktiv zu mindern und Interessenkonflikte weltweit zu überwachen. Besuchen Sie StarCompliance und entdecken Sie die umfassenden Sicherheitslösungen, die nachvollziehbare Analysefunktionen und die beispiellose Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um heute eine vernetzte Compliance-Kultur aufzubauen

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StarCompliance

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Kalshi

Elisabeth Diana

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