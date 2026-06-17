StarCompliance et Kalshi lancent la première solution de conformité de niveau entreprise pour les marchés prédictifs mondiaux

Cette nouvelle offre renforce la surveillance et le contrôle des activités des marchés prédictifs, aussi bien off-chain qu'on-chain, pour les entreprises du secteur des services financiers

ROCKVILLE, Maryland, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques de conformité pour les employés et les entreprises, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Kalshi, le plus grand marché de prédiction au monde, afin de lancer la première solution de conformité mondiale de niveau entreprise du secteur financier, spécialement conçue pour surveiller la participation des employés sur les marchés de prédiction.

Cette nouvelle fonctionnalité vient compléter le cadre de conformité existant de Star en matière de ressources numériques et de sécurité physique, permettant ainsi aux entreprises de garantir le respect des politiques en surveillant l'activité des marchés prédictifs sur Kalshi, le tout à partir d'une plateforme de conformité centralisée.

À mesure que les marchés prédictifs continuent de se développer, les établissements financiers sont confrontés à de nouveaux risques, leurs employés disposant désormais d'un moyen supplémentaire de tirer profit de l'utilisation abusive d'informations privilégiées non publiques (MNPI). Les programmes de conformité traditionnels ne sont pas conçus pour pallier cette nouvelle lacune.

« Les marchés prédictifs constituent un domaine en pleine expansion en matière de comportement des employés et de risques liés aux MNPI », déclare Kelvin Dickenson, directeur des produits chez Star. « À mesure que ces marchés évoluent à l'échelle mondiale, les entreprises ont besoin de capacités de surveillance capables de s'adapter à différentes juridictions et d'offrir une visibilité pertinente sur l'activité des marchés prédictifs, aussi bien on-chain qu'off-chain. »

La nouvelle solution Prediction Markets Monitoring offre les fonctionnalités suivantes :

la surveillance automatisée on-chain et off-chain des écosystèmes des marchés prédictifs

des alertes configurables en fonction des paramètres de risque définis par l'entreprise

une gestion centralisée des dossiers pour le suivi des enquêtes et des audits

un suivi lié au volume des transactions, aux tendances de trading, aux catégories de marché et à l'activité pendant les heures de travail

une visibilité sur les activités potentiellement suspectes des employés dans les environnements off-chain et on-chain

une surveillance souple, adaptée aux politiques de l'entreprise, à sa tolérance au risque et à la réglementation.

« Les marchés prédictifs occupent une place de plus en plus importante dans l'écosystème financier mondial », déclare Max Crowley, vice-président du développement commercial chez Kalshi. « À mesure que l'adoption institutionnelle s'accélère, les entreprises ont besoin d'une infrastructure de conformité qui favorise une participation responsable tout en s'adaptant à l'évolution des exigences réglementaires. Chez Kalshi, nous avons toujours accordé une importance particulière à la conformité, et nous sommes ravis de nous associer à Star pour apporter à ce secteur émergent une supervision et une expertise de niveau professionnel. »

Grâce à ce partenariat, Star et Kalshi accompagneront les entreprises face à l'évolution constante de la réglementation des marchés prédictifs, des pratiques de négociation et des attentes des autorités de surveillance, en alliant intégration technologique et expertise en matière de conformité.

Pour en savoir plus, participez à notre webinaire Product Spotlight: Launching Prediction Markets Monitoring with StarCompliance + Kalshi le 16 juillet à 10h00 (heure de l'Est), avec une démonstration en direct du produit. Cliquez [ICI] pour réserver votre place.

À propos de Kalshi

Créé en 2018, Kalshi est le plus grand marché prédictif au monde, proposant des paris financiers sur l'issue d'événements du monde réel, tels que les cérémonies de remise de prix et bien d'autres encore. Kalshi est le leader et le pionnier du secteur. On lui attribue le mérite d'avoir légalisé les marchés prédictifs et d'avoir mis en place une plateforme sûre, légale et réglementée pour des millions de traders aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kalshi.com et.

À propos de StarCompliance

StarCompliance est la principale plateforme d'intelligence et d'automatisation dédiée aux solutions technologiques de conformité pour les employés et les entreprises. Reconnue depuis plus de 25 ans par les plus grandes entreprises du secteur des services financiers et utilisée dans 120 pays, la plateforme StarCompliance Enterprise offre une interface intuitive qui relie les personnes, les flux de travail et les données, en fournissant une technologie basée sur l'IA et des informations exploitables indispensables pour atténuer les risques de manière proactive et surveiller les conflits à l'échelle mondiale. Rendez-vous sur StarCompliance pour découvrir les solutions complètes en matière de sécurité, d'intelligence explicable et d'assurance inégalée dont vous avez besoin pour instaurer dès aujourd'hui une culture de la conformité connectée

Contacts presse :

StarCompliance

[email protected]

+1 917-868-7791

Kalshi

Elisabeth Diana

[email protected]