UBTECH bringt den UWORLD U1 auf den Markt - den weltweit ersten seriengefertigten humanoiden Ultra-Bionic-Roboter in Lebensgröße

Das Unternehmen vermeldet mehr als 10.000 Bestellungen und startet eine Initiative zur Spende von 100 humanoiden Robotern zur Unterstützung von Programmen für psychisches Wohlbefinden

SHENZHEN, China, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Juni 2026 veranstaltete UBTECH in Shenzhen sein globales Launch-Event 2026, bei dem das Unternehmen seine langfristige Vision für die Symbiose zwischen Mensch und Roboter vorstellte und offiziell die UWORLD U1-Serie vollwertiger, ultrabionischer humanoider Roboter präsentierte. Sie sind die weltweit ersten, die für die Serienproduktion konzipiert sind. Die Modellpalette umfasst drei Modelle: die U1 Lite Semi-Torso-Edition, das leistungsstarke Ganzkörpermodell U1 Pro und das hochdynamische Ganzkörpermodell U1 Ultra, deren Preise bei 119.800 RMB beginnen. Bis zum Tag der Produkteinführung beliefen sich die Bestellungen für die UWORLD U1-Serie auf über 13.361 Einheiten insgesamt.

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James Zhou, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von UBTECH, skizzierte die langfristige Vision des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. Er beschrieb einen dreistufigen Verlauf: Erstens die Übernahme gefährlicher und sich wiederholender Arbeiten, um Menschen von gefährlichen Aufgaben zu entlasten; zweitens die Ausweitung auf den Alltag durch Begleit- und Dienstleistungsanwendungen; und schließlich die Entwicklung hin zu einer zunehmend nahtlosen Interaktion zwischen Menschen und intelligenten Robotern.

Zhou erklärte, dass UBTECH sich von einem traditionellen Robotikhersteller hin zu einem Plattformunternehmen entwickle, dessen Schwerpunkt auf KI-gestützter Robotik und intelligenter Infrastruktur liege. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen eine auf zwei Jahrzehnte angelegte Wachstumsstrategie verfolgt habe. In der ersten Phase (2012–2022) konzentrierte sich UBTECH auf die Entwicklung von Kerntechnologien und trug dazu bei, humanoide Roboter aus den Forschungslabors in den industriellen Einsatz zu bringen. Gleichzeitig wurde die geschäftliche Grundlage des Unternehmens geschaffen. In der zweiten Phase (2023–2033) expandiert das Unternehmen in den Bereich der Verbraucherrobotik mit dem Ziel, humanoide Roboter zu einem Teil des Alltags zu machen. Das Jahr 2026 markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von UBTECH weg von industriellen und gewerblichen Anwendungen hin zur Verbreitung im Endverbrauchermarkt.

Dank seiner selbst entwickelten Full-Stack-Technologien für humanoide Roboter, seines breiten Anwendungsportfolios und seiner kontinuierlichen Investitionen in Innovation und Talente hat UBTECH zahlreiche Meilensteine in der Branche erreicht. Aufbauend auf seinem Geschäft im Bereich der Industrierobotik belegte das Unternehmen im Jahr 2025 weltweit den ersten Platz hinsichtlich Umsatz und Absatzvolumen bei intelligenten humanoiden Robotern in Lebensgröße und brachte im Jahr 2026 UWORLD auf den Markt, womit es sein Robotik-Portfolio auf den Verbrauchermarkt ausweitete.

Michael Tam, Branding-Leiter bei UBTECH, Präsident der Consumer Robotics Innovation Business Group und Geschäftsführer von UWORLD, erklärte, dass die Mensch-Roboter-Begleitung einen neuen Ansatz zur Förderung des psychischen Wohlbefindens darstelle. Er fügte hinzu, dass Begleitroboter das Potenzial hätten, sich zu einer wichtigen neuen Produktkategorie für Verbraucher zu entwickeln, indem sie in verschiedenen Lebensphasen individuelle emotionale Unterstützung bieten. Er verwies auf Prognosen, wonach der Markt für ultrabionische humanoide Roboter in China zwischen 2026 und 2036 von mehreren zehn Milliarden RMB auf eine Billion RMB anwachsen könnte.

UWORLD integriert einen vollständig eigenentwickelten End-to-End-Technologie-Stack, der biomimetische Haut, Hardware für verkörperte Intelligenz, Betriebssysteme, emotionsgesteuerte große Sprachmodelle (LLMs) sowie die Fertigung auf Systemebene umfasst. Diese integrierte Architektur wurde entwickelt, um langjährige Herausforderungen beim praktischen Einsatz humanoider Roboter zu bewältigen.

Die UWORLD U1-Serie verfügt über 88 Freiheitsgrade und eine eigens entwickelte, biomimetische Halswirbelsäule mit zwei Drehpunkten, wodurch sie bis zu 90 % der grundlegenden menschlichen Bewegungen nachahmen kann. Das System basiert auf dem weltweit ersten emotionssensitiven LLM, das für eine langfristige Begleitung entwickelt wurde und in der Lage ist, mehr als 20 differenzierte Gefühlszustände mit einer Genauigkeit von über 90 % zu erkennen.

Seine biomimetische „Fast-and-Slow"-Architektur basiert auf Prinzipien der kognitiven Neurowissenschaften und ermöglicht ein intuitives Reaktionssystem mit einer Reaktionszeit von 500 Millisekunden sowie tiefgreifende Denkfähigkeiten, die auf Modellen mit Hunderten von Milliarden Parametern beruhen. Ein biomimetisches Ausdrucks- und Antriebssystem, das von einer eigens entwickelten Steuerung angesteuert wird, reduziert die Latenz bei der Synchronisation von Sprache und Lippenbewegung auf unter 20 Millisekunden und sorgt so für ein bemerkenswert lebensechtes Interaktionserlebnis.

Das Agent Memory OS ist ein zeitübergreifendes Speichersystem und wurde entwickelt, um einen Rahmen für ein beständiges digitales Leben zu schaffen. Eine proaktive Pflege-Engine nutzt Umgebungswahrnehmung, um eine Interaktion ohne Aktivierungswort zu ermöglichen, wodurch UWORLD-Roboter auf natürliche Weise auf kontextbezogene Hinweise und soziale Situationen reagieren können.

UWORLD legt zudem großen Wert auf den Grundsatz, dass Nutzer das Eigentumsrecht an ihren Daten behalten. Das Unternehmen hat eine dreistufige Datenschutzarchitektur erstellt, die sich aus einer vorrangig lokalen Datenverarbeitung, einer minimalen Abhängigkeit von der Cloud und vom Nutzer kontrollierten Hardware-Sicherheitsmaßnahmen zusammensetzt. In Verbindung mit äußerst naturgetreuen Interaktionsmöglichkeiten und einem umfassenden Sicherheitskonzept ermöglicht das System, dass sich humanoide Roboter von bloßen Arbeitsgeräten zu emotional reaktionsfähigen Begleitern entwickeln.

Die U1-Serie wurde entwickelt, um eine breite Palette von Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich zu unterstützen, darunter tägliche Begleitung, emotionale Unterstützung, Verbesserung der Lebensqualität und soziale Unterstützung sowie Empfangs- und Gästeservice, Altenpflege, psychologische Betreuung, Tourismus und Ausstellungen, Forschung und Bildung sowie hochwertige Anwendungen im Bereich der häuslichen Dienstleistungen.

Bei der Auftaktveranstaltung stellte UWORLD die „Human-Robot Companionship Initiative" vor. In China leben mehr als 90 Millionen alleinstehende Erwachsene und 118 Millionen Senioren, deren Kinder bereits ausgezogen sind. Schätzungsweise 10–20 % der alleinstehenden Personen erfüllen die klinischen Kriterien für psychische Störungen. Als Reaktion darauf kündigte UWORLD Pläne an, jedes Jahr maßgeschneiderte humanoide Roboter zu spenden, um benachteiligte Gruppen zu unterstützen, darunter Kinder, die ohne einen oder beide Elternteile aufwachsen, allein lebende ältere Menschen und Familien in schwierigen Lebenssituationen. Ziel ist es, ihnen langfristig emotionale Gesellschaft und psychologische Unterstützung zu bieten.

Im Jahr 2026 plant UWORLD, 100 maßgeschneiderte humanoide Roboter der U1-Serie zu spenden. Diese Einheiten werden Technologien zur 3D-Gesichtsrekonstruktion und zur Identitätsnachbildung auf Basis von Stimmabdrücken nutzen, um bestimmte Personen nachzubilden, und dabei emotionsgesteuerte Interaktionsmodelle sowie spezielle Langzeitgedächtnissysteme umfassen. In Verbindung mit multimodaler Lageerfassung sind die Roboter darauf ausgelegt, strukturierte psychologische Unterstützungsleistungen zu erbringen.

Mit der Einführung von UWORLD hat UBTECH ein Robotik-Portfolio aufgebaut, das industrielle, gewerbliche und Verbraucheranwendungen umfasst. Die industrielle Walker-S-Serie ist bereits in die Serienproduktion gegangen und die Auslieferung hat begonnen, während UWORLD voraussichtlich zum zweiten Wachstumsmotor des Unternehmens werden wird, da es humanoide Robotik auf den Verbrauchermarkt bringt.

Informationen zu UBTECH

Die im März 2012 gegründete UBTECH ROBOTICS CORP LTD ist ein führender Hersteller von humanoiden Robotern und intelligenten Servicerobotern. Das Unternehmen ist auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung intelligenter Serviceroboter und KI-gestützter Lösungen spezialisiert. Sein Produktportfolio umfasst industrielle humanoide Roboter (Walker-Serie), KI-basierte Bildungslösungen, intelligente Logistik, gewerbliche Dienstleistungen und Dienstleistungen für Privatkunden. Zu den Meilensteinen zählen die Serienproduktion des humanoiden Roboters „Walker S2" und die Notierung an der HKEX. UBTECH hat es sich zum Ziel gesetzt, die verkörperte KI weiterzuentwickeln, um eine intelligentere und vernetztere Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ubtrobot.com/en/

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