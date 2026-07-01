UBTECH lance l'UWORLD U1, le premier robot humanoïde « ultra-bionique » de taille réelle produit en série au monde

L'entreprise annonce plus de 10 000 commandes et lance une initiative visant à faire don de 100 robots humanoïdes pour soutenir des programmes de bien-être mental

SHENZHEN, Chine, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 30 juin 2026, UBTECH a organisé son événement de lancement mondial 2026 à Shenzhen, au cours duquel la société a présenté sa vision à long terme de la symbiose entre l'homme et le robot et a officiellement dévoilé la gamme UWORLD U1 de robots humanoïdes ultra-bioniques de taille réelle, les premiers au monde conçus pour la production en série. La gamme comprend trois modèles : le modèle U1 Lite (version demi-torse), le modèle U1 Pro (corps entier, haute performance) et le modèle U1 Ultra (corps entier, haute dynamique), dont les prix commencent à 119 800 RMB. À la date de l'événement de lancement, le nombre cumulé de commandes pour la gamme UWORLD U1 avait dépassé les 13 361 unités.

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James Zhou, fondateur, président du conseil d'administration et PDG d'UBTECH, a expliqué la vision à long terme de l'entreprise concernant l'évolution de la collaboration entre l'homme et les robots. Il a décrit un processus en trois étapes : d'abord, en s'occupant des tâches dangereuses et répétitives afin de libérer les humains de ces tâches risquées ; ensuite, en s'intégrant dans la vie quotidienne grâce à des applications d'accompagnement et de services ; enfin, en évoluant vers une interaction de plus en plus fluide entre les humains et les robots intelligents.

M. Zhou a déclaré qu'UBTECH évoluait pour dépasser le statut de simple fabricant de robots traditionnel et devenir une entreprise de plateforme se consacrant la robotique basée sur l'IA et les infrastructures intelligentes. Il a souligné que l'entreprise exécute un plan de croissance s'étalant sur deux décennies. Au cours de la première phase (2012-2022), UBTECH s'est concentrée sur le développement de technologies clés, contribuant ainsi à faire passer les robots humanoïdes du stade des laboratoires de recherche à celui du déploiement industriel, tout en posant les bases commerciales de l'entreprise. Au cours de la deuxième phase (2023-2033), l'entreprise se lance dans la robotique grand public afin d'intégrer les robots humanoïdes dans la vie quotidienne. L'année 2026 est un moment important dans l'évolution d'UBTECH, qui passe des applications industrielles et commerciales à l'adoption par les particuliers.

Grâce à ses technologies de robots humanoïdes « full-stack » développées en interne, à son large portefeuille d'applications et à ses investissements continus dans l'innovation et les talents, UBTECH a franchi de nombreuses étapes décisives dans son secteur d'activité. S'appuyant sur son activité de robotique industrielle, l'entreprise s'est classée 1e au niveau mondial en termes de chiffre d'affaires et de volume de ventes de robots humanoïdes intelligents de taille réelle en 2025 et a lancé UWORLD en 2026, élargissant ainsi son portefeuille de produits robotiques au marché grand public.

Michael Tam, directeur de marque d'UBTECH, président du pôle d'innovation en robotique grand public et directeur général d'UWORLD, a déclaré que la relation entre l'homme et le robot constituait une nouvelle approche pour favoriser le bien-être mental. Il a ajouté que les robots de compagnie avaient le potentiel de devenir une nouvelle catégorie importante de produits grand public, en apportant un soutien émotionnel personnalisé tout au long des différentes étapes de la vie. Il a mentionné des prévisions selon lesquelles le marché chinois de la robotique humanoïde ultra-bionique pourrait passer de plusieurs dizaines de milliards de RMB à un trillion de RMB entre 2026 et 2036.

UWORLD intègre une pile technologique de bout en bout entièrement développée en interne, comprenant une peau biomimétique, du matériel doté d'une intelligence incarnée, des systèmes d'exploitation, des grands modèles de langage (GML) pilotés par les émotions, ainsi que des processus de fabrication au niveau du système. Cette architecture intégrée a été conçue pour relever les défis de longue date liés au déploiement des robots humanoïdes dans des applications réelles.

La gamme UWORLD U1 offre 88 degrés de liberté et intègre une colonne cervicale biomimétique à double pivot exclusive, ce qui lui permet de reproduire jusqu'à 90 % des mouvements humains fondamentaux. Ce système s'appuie sur le premier grand modèle de langage (GML) au monde capable de détecter les émotions et conçu pour offrir une compagnie à long terme ; il est capable de reconnaître plus de 20 états émotionnels nuancés avec un taux de précision supérieur à 90 %.

Son architecture cérébrale biomimétique, combinant des processus rapides et lents, s'appuie sur les principes des neurosciences cognitives, activant ainsi un système de réponse intuitive en 500 millisecondes, associé à des capacités de raisonnement approfondi alimentées par des modèles comportant des centaines de milliards de paramètres. Un système d'actionnement biomimétique, piloté par un contrôleur exclusif, réduit le temps de latence entre la parole et le mouvement des lèvres à moins de 20 millisecondes, offrant ainsi une expérience d'interaction remarquablement réaliste.

Le système d'exploitation, « Agent Memory OS », est un système de mémoire intertemporel conçu pour mettre en place un cadre pour une durée de vie numérique pérenne. Un moteur de prise en charge proactif s'appuie sur la perception de l'environnement pour permettre une interaction sans mot d'activation, ce qui permet aux robots UWORLD de réagir naturellement aux indices contextuels et aux situations sociales.

UWORLD insiste également sur le principe selon lequel les utilisateurs conservent la propriété de leurs données et a mis en place une architecture de protection de la vie privée à trois niveaux, reposant sur un traitement privilégiant le niveau local, une dépendance minimale vis-à-vis du cloud et des mesures de sécurité matérielles contrôlées par l'utilisateur. Grâce à des capacités d'interaction extrêmement réalistes et à un cadre de sécurité de bout en bout, ce système permet aux robots humanoïdes de passer du statut d'outils fonctionnels à celui de compagnons capables de réagir aux émotions.

La gamme U1 est conçue pour répondre à un large éventail d'applications grand public et professionnelles, notamment la compagnie au quotidien, le soutien émotionnel, l'amélioration du mode de vie et l'aide sociale, ainsi que les services d'accueil et d'hôtellerie, les soins aux personnes âgées, le soutien psychologique, le tourisme et les expositions, la recherche et l'éducation, et les applications de services domestiques haut de gamme.

Lors de la cérémonie de lancement, UWORLD a présenté l'« Initiative pour la relation entre l'homme et le robot ». La Chine compte plus de 90 millions d'adultes vivant seuls et 118 millions de personnes âgées dont les enfants ont quitté le foyer ; on estime que 10 à 20 % des personnes vivant seules présentent des critères cliniques de troubles de santé mentale. UWORLD a donc annoncé son intention de faire don chaque année de robots humanoïdes personnalisés afin de venir en aide aux groupes vulnérables, notamment les enfants élevés loin d'un ou de leurs deux parents, les personnes âgées vivant seules et les familles confrontées à des situations difficiles, dans le but de leur offrir une compagnie affective et un soutien psychologique à long terme.

En 2026, UWORLD prévoit de faire don de 100 robots humanoïdes personnalisés de la gamme U1. Ces unités intègrent des technologies de reconstruction faciale en 3D et de reproduction d'identité par empreinte vocale afin de recréer des individus spécifiques, tout en utilisant des modèles d'interaction basés sur les émotions et des systèmes dédiés à la mémoire à long terme. Associés à une perception multimodale de la situation, ces robots fournissent des services structurés de soutien psychologique.

Avec le lancement d'UWORLD, UBTECH a créé une gamme de solutions robotiques couvrant les applications industrielles, commerciales et grand public. La gamme industrielle Walker S est déjà entrée en production de masse et les livraisons ont commencé, tandis qu'UWORLD devrait devenir le deuxième moteur de croissance de l'entreprise en introduisant la robotique humanoïde sur les marchés grand public.

À propos d'UBTECH

Fondée en mars 2012, UBTECH ROBOTICS CORP LTD est une entreprise leader spécialisée dans les robots humanoïdes et les robots de service intelligents. Spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de robots de service intelligents et de solutions basées sur l'intelligence artificielle, son portefeuille de produits couvre les robots humanoïdes industriels (gamme Walker), l'enseignement de l'IA, la logistique intelligente, les services aux entreprises et les services aux particuliers. Parmi les étapes marquantes, on peut citer la production en série du robot humanoïde Walker S2 et sa cotation à la Bourse de Hong Kong (HKEX). UBTECH s'engage à faire progresser l'IA incarnée afin participer à un avenir plus intelligent et plus connecté.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.ubtrobot.com/en/

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