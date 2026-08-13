Zettabyte Luncurkan Model-as-a-Service di zCLOUD

zCLOUD menghadirkan Model-as-a-Service (MaaS), dengan meng-hosting model open-weight dan open-source seperti Kimi, GLM, Llama, GPT-OSS, Gemma, dan Qwen pada GPU Zettabyte serta menyediakannya melalui satu API.

Menawarkan model open-weight dan open-source melalui API yang dijalankan pada GPU Zettabyte;

Menyediakan akses ke GPU NVIDIA H100, H200, B200, dan B300;

Menawarkan tiga opsi untuk mengakses kapasitas yang dikelola sepenuhnya, dengan target SLA ketersediaan 99,5%;

TAIPEI CITY, Taiwan, 13 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Zettabyte, perusahaan komputasi AI global, hari ini mengumumkan bahwa Model-as-a-Service di zCLOUD, layanan cloud GPU miliknya, kini tersedia secara umum. Tim dapat mengakses model open-source secara efisien melalui API yang berjalan pada GPU NVIDIA H100, H200, B200, dan B300 milik Zettabyte.

Model-as-a-Service

Dengan Model-as-a-Service, zCLOUD meng-hosting berbagai model open-weight dan open-source yang populer, yang siap diakses melalui API dan dijalankan pada GPU Zettabyte. Tim dapat langsung membangun solusi di atas model-model tersebut, tanpa harus mencari, menginstal, dan melakukan penyetelan model sendiri. Tim yang menginginkan akses langsung ke kapasitas komputasi tetap dapat menyewa GPU di zCLOUD dan menjalankan model mereka sendiri.

Ketersediaan GPU

NVIDIA H100 kini tersedia dengan harga mulai dari US$1,99 per jam GPU, tergantung kebutuhan dan skala penggunaan. zCLOUD didukung oleh target SLA ketersediaan sebesar 99,5%, sementara klaster yang dipesan dapat diterapkan dalam waktu kurang dari enam jam setelah kebutuhan dikonfirmasi.

Cara Mengakses Kapasitas GPU

Zettabyte menyediakan tiga opsi untuk mengakses kapasitas:

Kapasitas Jangka Pendek - Instans GPU dengan kapasitas yang dapat ditingkatkan hingga ratusan GPU, tanpa komitmen jangka panjang.

- Instans GPU dengan kapasitas yang dapat ditingkatkan hingga ratusan GPU, tanpa komitmen jangka panjang. Klaster yang Dipesan - Kapasitas yang stabil dan dikelola sepenuhnya untuk pelatihan dan inferensi berkelanjutan dengan komitmen jangka waktu tertentu.

- Kapasitas yang stabil dan dikelola sepenuhnya untuk pelatihan dan inferensi berkelanjutan dengan komitmen jangka waktu tertentu. Cloud Privat - Deployment yang disesuaikan untuk tim dengan kebutuhan pengadaan, keamanan, atau wilayah tertentu.

"Komputasi AI akan tersedia di mana-mana, dari pusat data hyperscale hingga komputasi edge. Infrastruktur dan perangkat lunak pendukung AI harus kompatibel, tangguh, dan fleksibel. zCLOUD dirancang untuk menghadirkan Model-as-a-Service dengan menyatukan lebih dari 40 penyedia perangkat keras serta mengelola infrastruktur AI yang mendasarinya melalui zSUITE full stack kami," ujar Dr. David Ku, Technology Leader di Zettabyte, yang sebelumnya menjabat sebagai Corporate Vice President dan CTO of AI di Microsoft.

Model-as-a-Service di zCLOUD kini tersedia secara umum di www.zettabytecloud.com.

Tentang Zettabyte

Zettabyte adalah perusahaan komputasi AI global yang berfokus pada penyediaan dan pengukuran komputasi berkualitas tinggi. Melalui platform zSUITE, perusahaan membantu organisasi meningkatkan keandalan, kesiapan, observabilitas, transparansi biaya, dan efisiensi energi di seluruh lingkungan infrastruktur AI. Pelajari lebih lanjut di www.zettabyte.space.

SOURCE Zettabyte