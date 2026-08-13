Zettabyte Ra Mắt Mô Hình Dạng Dịch Vụ Trên Nền Tảng Zcloud

zCLOUD cung cấp Mô Hình Dạng Dịch Vụ (MaaS), lưu trữ các mô hình có trọng số mở và mã nguồn mở như Kimi, GLM, Llama, GPT-OSS, Gemma và Qwen trên các GPU của Zettabyte, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các mô hình này thông qua một API duy nhất.

Cung cấp các mô hình có trọng số mở và mã nguồn mở thông qua API, được vận hành trên GPU của Zettabyte;

Cung cấp quyền truy cập vào các GPU NVIDIA H100, H200, B200 và B300;

Cung cấp ba phương thức được quản lý hoàn toàn để tiếp cận tài nguyên, với mục tiêu SLA về thời gian hoạt động 99,5 phần trăm;

THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC, Đài Loan, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Zettabyte, công ty điện toán AI toàn cầu, hôm nay công bố chính thức cung cấp dịch vụ Mô Hình Dạng Dịch Vụ trên zCLOUD, nền tảng đám mây GPU của công ty. Các đội ngũ có thể dễ dàng gọi các mô hình mã nguồn mở thông qua API trên các GPU NVIDIA H100, H200, B200 và B300 của Zettabyte.

Mô Hình Dạng Dịch Vụ

Với Mô Hình Dạng Dịch Vụ, zCLOUD lưu trữ các mô hình có trọng số mở và mã nguồn mở phổ biến, sẵn sàng được gọi thông qua API và chạy trên các GPU của Zettabyte. Các đội ngũ có thể xây dựng trực tiếp trên các mô hình này mà không cần tự tìm kiếm, cài đặt và tinh chỉnh mô hình. Các đội ngũ muốn sử dụng tài nguyên thô vẫn có thể thuê GPU trên zCLOUD và chạy các mô hình của riêng mình.

Khả Năng Cung Cấp GPU

NVIDIA H100 hiện đã có sẵn với mức giá từ 1,99 USD/GPU-giờ tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô. zCLOUD được hỗ trợ bởi mục tiêu SLA về thời gian hoạt động 99,5 phần trăm, và các cụm đặt trước được thiết lập để triển khai trong chưa đến sáu giờ kể từ khi các yêu cầu được xác nhận.

Phương Thức Tiếp Cận Tài Nguyên GPU

Zettabyte cung cấp ba phương thức để tiếp cận tài nguyên:

Tài Nguyên Ngắn Hạn - Các phiên GPU có thể mở rộng lên đến hàng trăm GPU, không yêu cầu cam kết dài hạn.

- Các phiên GPU có thể mở rộng lên đến hàng trăm GPU, không yêu cầu cam kết dài hạn. Cụm Đặt Trước - Tài nguyên có thể dự đoán được, được quản lý hoàn toàn để phục vụ việc đào tạo và suy luận liên tục theo cam kết có thời hạn.

- Tài nguyên có thể dự đoán được, được quản lý hoàn toàn để phục vụ việc đào tạo và suy luận liên tục theo cam kết có thời hạn. Đám Mây Riêng - Các triển khai tùy chỉnh dành cho những nhóm có yêu cầu về mua sắm, bảo mật hoặc khu vực.

"Điện toán AI sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi, từ các trung tâm dữ liệu siêu quy mô đến các thiết bị biên. Cơ sở hạ tầng và phần mềm hỗ trợ AI phải có tương thích, bền bỉ và linh hoạt. zCLOUD được xây dựng để cung cấp Mô Hình Dạng Dịch Vụ, kết nối hơn 40 nhà cung cấp phần cứng và quản lý cơ sở hạ tầng AI bên dưới thông qua bộ giải pháp toàn diện zSUITE của chúng tôi", Tiến Sĩ David Ku, Trưởng Bộ Phận Công Nghệ tại Zettabyte, cựu Phó Chủ Tịch Tập Đoàn kiêm CTO về AI tại Microsoft, cho biết.

Mô Hình Dạng Dịch Vụ trên zCLOUD hiện đã có sẵn tại www.zettabytecloud.com.

Giới thiệu về Zettabyte

Zettabyte là một công ty điện toán AI toàn cầu tập trung vào việc cung cấp và đo lường điện toán chất lượng cao. Thông qua nền tảng zSUITE, công ty giúp các tổ chức nâng cao độ tin cậy, mức độ sẵn sàng, khả năng giám sát, tính minh bạch về chi phí, cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng trên toàn bộ môi trường cơ sở hạ tầng AI. Tìm hiểu thêm tại www.zettabyte.space.

SOURCE Zettabyte