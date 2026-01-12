تعاون "دار الأركان" و"دار جلوبال" ومنظمة ترامب لتطوير مشروع "نادي ترامب الدولي للجولف - وادي صفار" - الأول من مشروعين بارزين في الرياض

الدرعية، المملكة العربية السعودية, 12 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر في 9 ديسمبر 2024 بشأن إطلاق مشروعين يحملان علامة «ترامب» في الرياض، تفخر "دار الأركان" بالتعاون مع "دار جلوبال" ومنظمة ترامب بالكشف عن أول هذين المشروعين المتميزين، وهو "نادي ترامب الدولي للجولف – الدرعية"، الذي يقع على مساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفار، ضمن المخطط الرئيسي الحصري الذي تطوره شركة الدرعية.

DAR AL ARKAN, IN COLLABORATION WITH DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION, TO DEVELOP TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - THE FIRST OF TWO LANDMARK PROJECTS IN RIYADH

وسيشكّل هذا التعاون منصة لإطلاق "نادي ترامب الدولي للجولف - وادي صفار "، ليكون وجهة حصرية متكاملة. سيضم المشروع ملعب جولف بمواصفات عالمية يحمل علامة "ترامب"، وفندقاً فاخراً يحمل علامة "ترامب"، ومجموعة من المساكن الفاخرة المطلة على الوديان الطبيعية ومشاهد ملعب الجولف، في بيئة راقية تتميز بالأمن والخصوصية.

سيجمع المشروع بين أعلى معايير الضيافة العالمية والتصاميم المعمارية المذهلة وأنماط الحياة الراقية، في موقع يحتفي بالإرث الثقافي والطبيعي الفريد للمملكة ويسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

يعد هذا المشروع الأول من نوعه لمنظمة ترامب في مشروع الدرعية، ويمثل توسعاً مهماً لحضورها في المملكة، ويأتي عقب تعاونها الناجح مع "دار الأركان" و"دار جلوبال" في مشاريع تطويرية مميزة في أنحاء المنطقة. وستقدم علامة "ترامب" معاييرها العالمية المعروفة في الفخامة والخدمة والتصميم، لإنشاء وجهة تجمع بسلاسة بين المرافق المصممة وفق أعلى المستويات العالمية والجذور الثقافية العريقة للمملكة وجمالها الطبيعي.

وصرح إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: "نفخر بتوسيع حضورنا في المملكة من خلال هذا المشروع الرائد في وادي صفار. سيسهم المشروع في إعادة تعريف الفخامة والتميز في المنطقة، ليرسي معياراً جديداً يجسد التزام علامتنا الراسخ بالجودة والرقي والأناقة الخالدة. نتطلع إلى إنشاء وجهة تتكامل مع تراث المنطقة الغنية والعريقة، مع توفير مستوى عالمي من المعيشة الفاخرة في الوقت نفسه".

وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة "دار الأركان": "هذا المشروع فرصة لبناء وجهة تعكس مكانة وادي صفار العريق وتجسيدًا لإرث علامة ترامب. وبقيادة 'دار جلوبال' لعمليات التطوير، نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيصبح أحد أبرز معالم المملكة وأكثرها شهرة عالمياً وإضافة نوعية للاقتصاد الوطني."

وأضاف زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لـ"دار جلوبال": "تفخر 'دار جلوبال' بالتعاون مع شركة الدرعية و'دار الأركان' لتطوير 'نادي ترامب الدولي للجولف – وادي صفار '. لقد قامت 'دار جلوبال' بتنفيذ مشاريع أيقونية في أوروبا ومنطقة الخليج بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مرموقة. ونحن فخورون بإحضار خبراتنا إلى مشروع الدرعية، لتقديم مشروع يجمع بين الأصالة والرقي وأعلى المعايير العالمية، ليكون 'نادي ترامب الدولي للجولف وادي صفار' معلماً بارزاً لا مثيل له".

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2859222/Dar_Global_Dar_Al_Arkan.jpg