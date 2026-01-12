Dar Al Arkan, junto con Dar Global y la Organización Trump, desarrollará el club de golf Wadi Safar

- Dar Al Arkan, en colaboración con Dar Global y la Organización Trump, desarrollará el club de golf internacional Trump, Wadi Safar, el primero de dos proyectos emblemáticos en Riad

DIRIYAH, Arabia Saudita, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A raíz del anuncio conjunto realizado el 9 de diciembre de 2024 sobre el lanzamiento de dos desarrollos de la marca Trump en Riad, Dar Al Arkan, en colaboración con Dar Global y The Trump Organization, se enorgullece de revelar el primero de esos proyectos emblemáticos, The Trump International Golf Club, Wadi Safar, un extenso sitio de 2,6 millones de metros cuadrados en Wadi Safar, el plan maestro exclusivo que está desarrollando Diriyah Company.

DAR AL ARKAN, IN COLLABORATION WITH DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION, TO DEVELOP TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - THE FIRST OF TWO LANDMARK PROJECTS IN RIYADH

El sitio albergará el Trump International Golf Club, Wadi Safar, una comunidad privada de clase mundial con un campo de golf de campeonato de la marca Trump, un hotel de lujo Trump y residencias premium con vistas a los espectaculares wadis de la región y a los campos de golf. El Trump International Golf Club, Wadi Safar combinará hospitalidad, arquitectura y estilo de vida de primer nivel en un entorno que rinde homenaje al patrimonio cultural y natural del Reino.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, afirmó: "Nos enorgullece ampliar nuestra presencia con este desarrollo emblemático en Wadi Safar. El Trump International Golf Club, Wadi Safar, redefinirá el lujo y la excelencia en la región, estableciendo un nuevo estándar que refleja el compromiso constante de la marca con la calidad, el prestigio y la elegancia atemporal. Esperamos crear un destino que complemente el rico patrimonio de la región y, al mismo tiempo, ofrezca un nivel de vida de lujo global".

Yousef Al Shelash, presidente de Dar Al Arkan, afirmó: "Este nuevo proyecto representa la visión de ofrecer un destino que capture el prestigio y el legado de la marca Trump. Con Dar Global a la cabeza del desarrollo, confiamos en que se convertirá en un destino emblemático no solo para Arabia Saudita, sino para el mundo".

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, añadió: "Dar Global se enorgullece de colaborar con Diriyah Company y Dar Al Arkan en el desarrollo del Trump International Golf Club, Wadi Safar. Hemos realizado proyectos emblemáticos en toda Europa y el CCG en colaboración con marcas de lujo de renombre mundial. Al incorporar esta experiencia al proyecto Diriyah, crearemos un destino que combina tradición, elegancia y estándares de clase mundial, convirtiendo al Trump International Golf Club, Wadi Safar en un lugar verdaderamente icónico".