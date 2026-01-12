DAR AL ARKAN, EM COLABORAÇÃO COM DAR GLOBAL E A TRUMP ORGANIZATION, PARA DESENVOLVER O TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - O PRIMEIRO DE DOIS PROJETOS DE REFERÊNCIA EM RIADE

DIRIYAH, Arábia Saudita, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Decorrente do anúncio conjunto feito em 9 de dezembro de 2024, sobre o lançamento de dois empreendimentos da marca Trump em Riad, a Dar Al Arkan, em colaboração com a Dar Global e a Trump Organization, tem o orgulho de revelar o primeiro desses projetos marcantes, o Trump International Golf Club, Wadi Safar, um amplo local de 2,6 milhões de metros quadrados em Wadi Safar, o plano diretor exclusivo sendo desenvolvido pela Diriyah Company.

DAR AL ARKAN, IN COLLABORATION WITH DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION, TO DEVELOP TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - THE FIRST OF TWO LANDMARK PROJECTS IN RIYADH

O local abrigará o Trump International Golf Club, Wadi Safar, um condomínio fechado de classe mundial com um campo de golfe de campeonato da marca Trump, um hotel de luxo Trump e residências premium com vista para os dramáticos wadis da região e as vistas para o golfe. O Trump International Golf Club, Wadi Safar, combinará hospitalidade, arquitetura e estilo de vida de classe mundial em um ambiente que presta homenagem ao patrimônio cultural e natural do Reino.

Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization, disse: "Estamos orgulhosos de expandir nossa presença com este empreendimento histórico em Wadi Safar. O Trump International Golf Club, Wadi Safar, redefinirá o luxo e a excelência na região, estabelecendo um novo padrão que reflete o compromisso duradouro da marca com a qualidade, o prestígio e a elegância atemporal. Estamos ansiosos para criar um destino que complemente o rico patrimônio da região e, ao mesmo tempo, ofereça um padrão global de vida de luxo."

Yousef Al Shelash, presidente da Dar Al Arkan, disse: "Este novo projeto representa uma visão para oferecer um destino que capte o prestígio e o legado da marca Trump. Com a Dar Global liderando o desenvolvimento, estamos confiantes de que este se tornará um destino emblemático não apenas para a Arábia Saudita, mas para o mundo."

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, acrescentou: "A Dar Global tem o orgulho de colaborar com a Diriyah Company e a Dar Al Arkan no desenvolvimento do Trump International Golf Club, Wadi Safar. Entregamos projetos de referência em toda a Europa e no CCG em parceria com marcas de luxo reconhecidas mundialmente. Trazendo essa experiência para o projeto Diriyah, ofereceremos um destino que combina herança, elegância e padrões de classe mundial, tornando o Trump International Golf Club, Wadi Safar, um endereço verdadeiramente icônico."

