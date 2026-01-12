DAR AL ARKAN, EN COLLABORATION AVEC DAR GLOBAL ET L'ORGANISATION TRUMP, DEVELOPPE LE TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - LE PREMIER DE DEUX PROJETS PHARES A RIYADH

DIRIYAH, Arabie Saoudite, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce conjointe faite le 9 décembre 2024 concernant le lancement de deux projets de marque Trump à Riyad, Dar Al Arkan en collaboration avec Dar Global et The Trump Organization sont fiers de révéler le premier de ces projets phares, le Trump International Golf Club, Wadi Safar, un site tentaculaire de 2,6 millions de mètres carrés à Wadi Safar, un plan directeur exclusif développé par Diriyah Company.6 millions de mètres carrés dans Wadi Safar, le plan directeur exclusif développé par Diriyah Company.

DAR AL ARKAN, IN COLLABORATION WITH DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION, TO DEVELOP TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - THE FIRST OF TWO LANDMARK PROJECTS IN RIYADH

Le site accueillera le Trump International Golf Club, Wadi Safar, une communauté fermée de classe mondiale comprenant un parcours de golf de championnat de la marque Trump, un hôtel de luxe Trump et des résidences haut de gamme surplombant les wadis spectaculaires de la région et les panoramas du golf. Le Trump International Golf Club, Wadi Safar associera une hospitalité, une architecture et un style de vie de classe mondiale dans un cadre qui rendra hommage au patrimoine culturel et naturel du Royaume.

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a déclaré: « Nous sommes fiers d'étendre notre présence avec ce projet phare à Wadi Safar. Le Trump International Golf Club, Wadi Safar redéfinira le luxe et l'excellence dans la région, établissant une nouvelle norme qui reflète l'engagement durable de la marque en faveur de la qualité, du prestige et de l'élégance intemporelle. Nous sommes impatients de créer une destination qui complète le riche patrimoine de la région tout en offrant un niveau de vie luxueux à l'échelle mondial. »

Yousef Al Shelash, président de Dar Al Arkan, a déclaré : « Ce nouveau projet représente la vision d'une destination qui capture le prestige et l'héritage de la marque Trump. Avec Dar Global à la tête du développement, nous sommes convaincus que ce projet deviendra une destination phare non seulement pour l'Arabie saoudite, mais aussi pour le monde entier. »

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a ajouté : « Dar Global est fier de collaborer avec Diriyah Company et Dar Al Arkan sur le développement du Trump International Golf Club, Wadi Safar. Nous avons réalisé des projets emblématiques en Europe et dans le CCG en partenariat avec des marques de luxe mondialement reconnues. En apportant cette expérience au projet Diriyah, nous offrirons une destination qui allie patrimoine, élégance et normes de classe mondiale, faisant du Trump International Golf Club, Wadi Safar, une adresse véritablement emblématique. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2859222/Dar_Global_Dar_Al_Arkan.jpg