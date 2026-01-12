DAR AL ARKAN, EN COLABORACIÓN CON DAR GLOBAL Y LA ORGANIZACIÓN TRUMP, PARA DESARROLLAR EL TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR, EL PRIMERO DE DOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EN RIAD

DIRIYAH, Arabia Saudita, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A raíz del anuncio conjunto hecho el 9 de diciembre de 2024 sobre el lanzamiento de dos desarrollos de la marca Trump en Riad, Dar Global y The Trump Organization se enorgullecen de revelar el primero de esos proyectos emblemáticos, The Trump International Golf Club, Wadi Safar, un extenso sitio de 2,6 millones de metros cuadrados en Wadi Safar, el plan maestro exclusivo que está desarrollando Diriyah Company.

El sitio albergará el Trump International Golf Club, Wadi Safar, una comunidad cerrada de clase mundial con un campo de golf de campeonato con la marca Trump, un hotel de lujo Trump y residencias premium con vistas a los espectaculares wadis de la región y las vistas al golf. Wadi Safar, el Trump International Golf Club, combinará hospitalidad, arquitectura y estilo de vida de clase mundial en un entorno que rinde homenaje al patrimonio cultural y natural del Reino.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump , dijo: "Estamos orgullosos de ampliar nuestra presencia con este desarrollo histórico en Wadi Safar. Trump International Golf Club, Wadi Safar redefinirá el lujo y la excelencia en la región, estableciendo un nuevo estándar que refleja el compromiso duradero de la marca con la calidad, el prestigio y la elegancia atemporal. Esperamos crear un destino que complemente el rico patrimonio de la región al tiempo que ofrece un nivel de vida de lujo global ".

Yousef Al Shelash, presidente de Dar Al Arkan, dijo: "Este nuevo proyecto representa una visión para ofrecer un destino que capture el prestigio y el legado de la marca Trump. Con Dar Global liderando el desarrollo, confiamos en que este se convertirá en un destino emblemático no solo para Arabia Saudita, sino también para el mundo ".

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, añadió: "Dar Global se enorgullece de colaborar con Diriyah Company y Dar Al Arkan en el desarrollo del Trump International Golf Club, Wadi Safar. Hemos entregado proyectos emblemáticos en toda Europa y el CCG en asociación con marcas de lujo reconocidas a nivel mundial. Al llevar esta experiencia al proyecto Diriyah, ofreceremos un destino que combina herencia, elegancia y estándares de clase mundial, lo que convierte a Trump International Golf Club, Wadi Safar, en una dirección verdaderamente icónica ".

