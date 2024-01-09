تقدم شركة Infortrend HA Service التي تضمن التوافر العالي من أجل سلاسة عمليات تطبيقات المهام الحرجة

تايبيه، 9 يناير عام 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Infortrend® Technology, Inc. (رقم التداول في بورصة تايوان: 2495)، الرائدة في توفير خدمات التخزين، HA Service (التوافر العالي)، وهي خدمة تضمن توافرًا عاليًا للتطبيقات المؤسسية مثل قاعدة البيانات، وخادم الويب، وخادم البريد. يوفر هذه الحل طريقةً سهلةً واقتصاديةً لإنجاز عمليات تطبيقات المهام الحرجة المستمرة.

إن HA Service التي تقدمها Infortrend مدعومة من قبل حلول التخزين الموحدة القابلة للتوسع التي تقدمها EonStor GS للمؤسسات. توفر GS خدمة التوافر العالي عبر تصميم وحدة تحكم مزدوجة احتياطية، ومع HA Service ، ستزداد خدمة التوافر العالي بصورة ملحوظة. تستطيع الشركات الاستفادة من ميزة مرونة الموقع التي توفرها HA Service باستخدام جهازين من GS. يضمن هذا الحل عدم ضياع البيانات عن طريق تخزين نسختين متطابقتين منها على نظامي تخزين للبيانات. يكون انتقال الخدمة بين وحدات التخزين شبه فوري، لذلك لا يلاحظ المستخدمون أي انقطاع خلال الصيانة المجدولة، أو في الحالات الطارئة غير المتوقعة، مثل انقطاع التيار الكهربائي.

تبرز أهمية HA Service في تطبيقات المهام الحرجة حين يكون التوافر العالي ضروريًا. على سبيل المثال، قد يؤدي زمن التعطل في تطبيقات قاعدة البيانات، مثل أنظمة ERP أو معاملات المتجر عبر الإنترنت/في الموقع إلى خسائر في الإيرادات، وذلك مهما كانت مدة زمن التعطل. قد يؤثر الانقطاع في عمليات خادم الويب سلبًا على سمعة الشركة، لأن خدمات العمل الجوهرية مثل معلومات المنتجات، معالجة الطلبات وخدمة الزبائن تتوقف عن العمل في هكذا حوادث. يمكن أن يؤدي الخلل في خدمات البريد الإلكتروني إلى قطع التواصل مع الشركاء والزبائن، فيقع تأخير في المراسلات وانخفاض في الإنتاجية. لقد أدرك بالفعل زبائن Infortrend فوائد HA Service عندما قرروا استخدامها: يوفر هذا الحل توافرًا عاليًا لهذه التطبيقات، ويقلل أيضًا الوقت اللازم للاسترداد في حال حدوث عطل.

قال Frank Lee، وهو المدير الأول لتخطيط المنتجات في شركة Infortrend Technology: "إن HA Service التي نقدمها توفر حلًا بسيطًا وموثوقًا وتوفيريًا قادرًا من جهة على تحسين التوافر لتطبيقات المهام الحرجة، ومن جهة أخرى على تقليل وقت الانقطاع والحفاظ على استمرارية العمل".

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نبذة عن Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.