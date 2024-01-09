Infortrend'in HA Hizmeti İş Açısından Kritik Uygulamaların Kusursuz Çalışması için Yüksek Kullanılabilirlik Sağlıyor

TAIPEI, 9 Ocak, 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektörün önde gelen kuruluşlara yönelik depolama alanı sağlayıcısıdır ve veri tabanı, web sunucusu ve mail sunucusu gibi kuruluş uygulamalarının yüksek kullanılabilirliğini sağlayarak HA (Yüksek Kullanılabilirlik) Hizmeti ile işlerin devamlılığını destekler. Bu çözüm, iş açısından kritik uygulamaların sürekli olarak devam ettirilmesi için kolay ve uygun maliyetli bir yol sunar.

Infortrend'in HA Hizmeti, kuruluşlar için EonStor GS ölçek genişletme birleşik depolama çözümünde desteklenir. GS çift yedekli kontrolör tasarımı sayesinde yüksek kullanılabilirlik içerir ve HA hizmeti ile bu değer daha da artar. Kuruluşlar iki GS cihazı ile HA Hizmeti tarafından sağlanan site esnekliğinden faydalanabilir. Verilerin aynı kopyalarının iki depolama sisteminde saklanmasıyla çözüm veri kaybı yaşanmamasını garantiler. Depolama birimleri arasındaki hizmet geçişi neredeyse anlıktır. Böylece kullanıcılar programlanmış bakım sırasında ve güç kesintileri gibi beklenmeyen acil durumlarda herhangi bir kesinti fark etmez.

HA Hizmeti, yüksek kullanılabilirliğin çok önemli olduğu iş açısından kritik uygulamalar için faydalıdır. Örneğin, ERP sistemleri veya çevrimiçi/yerinde mağaza işlemleri gibi veri tabanı uygulamalarındaki herhangi bir aksaklık süresi gelir kaybına yol açabilir. Web sunucularının işlemlerindeki kesintiler, meydana gelmesi durumunda ürün bilgileri, sipariş işleme ve müşteri hizmetleri gibi önemli iş hizmetlerinin erişilemez olması nedeniyle şirketin itibarını olumsuz yönde etkileyebilir. E-posta hizmetlerindeki kesintiler ortaklar ve müşteriler ile etkileşimi engelleyerek iletişimde gecikmelere ve verimliliğin azalmasına neden olabilir. HA Hizmetini tercih eden Infortrend müşterileri faydalarını görmeye başladı bile: Çözüm bu uygulamalar için yüksek kullanılabilirlik sağlamasının yanı sıra bir arıza durumunda kurtarma için gereken süreyi de azaltıyor.

Infortrend Technology Ürün Planlama Bölümünün Kıdemli Direktörü Frank Lee, "HA Hizmetimiz, iş açısından kritik uygulamalar için kullanılabilirliği artıran, aksaklık süresini en aza indiren ve iş devamlılığını koruyan basit, güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor," diyor.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.