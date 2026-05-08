تقوم شركة RobotPlusPlus بتسليم روبوتات صديقة للبيئة للتنظيف بالمياه عالية الضغط إلى NOSCO Shipyard في فيتنام

هاي فونغ، فيتنام، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- قامت شركة RobotPlusPlus Co., Ltd.‎ ("RobotPlusPlus")، وهي مزود عالمي رائد للحلول الروبوتية الخاصة بتحضير الأسطح الصناعية، بتسليم أكثر من 20 روبوتًا صديقًا للبيئة للتنظيف بالمياه عالية الضغط، إلى جانب أنظمة دعم متكاملة، إلى NOSCO Shipyard في كوانْج نِنْه، بفيتنام. يمثل هذا التسليم محطةً بارزةً في تعاون الشركتين لتعزيز عمليات إصلاح السفن لتكون أكثر نظافة وأمانًا وكفاءة في فيتنام وفي أنحاء جنوب شرق آسيا.

1

أُقيمت مراسم التسليم في 21 أبريل 2026 في NOSCO Shipyard، أحد أكبر وأعرق أحواض بناء السفن في شمال فيتنام. يتضمن الحل روبوتات للتنظيف بالمياه عالية الضغط، ومضخات فائقة الضغط، وأنظمة لاستعادة مياه الصرف، ومعدات داعمة، مما يساعد حوض السفن على الانتقال من أساليب التنظيف اليدوية التقليدية إلى أنظمة رش المياه فائقة الضغط المعتمدة على الروبوتات.

خلال الحفل، كشفت RobotPlusPlus وNOSCO Shipyard عن عدة أنظمة من سلسلة HighMate مخصصة لتحضير أسطح هياكل السفن، وتنظيف عنابر الشحن، وتوحيد عمليات أحواض السفن. قدمت RobotPlusPlus أيضًا عرضًا حيًا على سطح رأسي مُجهز مسبقًا، وقدمت تدريبًا ميدانيًا في الموقع، بدعم من فريق تشغيل وتكليف فني للمساعدة في التركيب والمعايرة وتجهيز المشغلين.

تواصل شركة NOSCO Shipyard تنفيذ إستراتيجية التحديث الخاصة بها مع التركيز على الإنتاجية والمسؤولية البيئية والسلامة التشغيلية. ويعكس اعتمادها على تقنية الروبوتات للتنظيف بالمياه عالية الضغط التزامها كحوض للسفن ببناء قدرات إصلاح أكثر تطورًا واستدامة.

قال السيد Hung، نائب مدير NOSCO Shipyard: "إن اعتماد المعدات الحديثة أمرٌ أساسي لتحسين الإنتاجية، وحماية البيئة، وضمان السلامة التشغيلية". "هذه الأنظمة هي حلول عملية ستساعدنا على تحسين سير العمل، ورفع جودة معالجة الأسطح، وتقليل العمل اليدوي، وإنشاء حوض سفن أكثر أمانًا ومسؤولية تجاه البيئة".

تساعد الحلول الروبوتية للتنظيف بالمياه عالية الضغط من RobotPlusPlus على تحسين عمليات تجهيز أسطح السفن للإصلاح من خلال عمليات أكثر كفاءة وتوحيدًا وأمانًا. كما يستطيع نظام استعادة مياه الصرف جمع أكثر من 99% من المياه المهدرة وبقايا الطلاء، بينما يمكن للروبوتات تحقيق معدل إنتاج يتراوح بين 30 و50 مترًا مربعًا في الساعة، مع تحسين الإنتاجية بمعدل يتراوح بين ثمانية وتسعة أضعاف مقارنة بالأساليب اليدوية التقليدية.

لدعم هذا المشروع، تعاونت RobotPlusPlus مع شركاء محليين في فيتنام لتوفير خدمات ما بعد البيع، والمساعدة الفنية، ودعم الصيانة طويل الأجل. يعزز هذا المشروع حضور RobotPlusPlus في فيتنام، كما يوفر نموذجًا مرجعيًا لتوسيع اعتماد حلول تجهيز الأسطح الروبوتية الصديقة للبيئة في القطاع البحري بجنوب شرق آسيا.

في المستقبل، ستواصل RobotPlusPlus توسيع حلولها المعتمدة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الملاحة البحرية، والبتروكيماويات، والإنشاءات، والطاقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.robotplusplus.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2974551/1.jpg