RobotPlusPlus ส่งมอบหุ่นยนต์ไฮโดรบลาสติ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้อู่ต่อเรือ NOSCO ในเวียดนาม
07 May, 2026, 20:47 CST
ไฮฟอง, เวียดนาม, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- RobotPlusPlus Co., Ltd. ("RobotPlusPlus") ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันหุ่นยนต์สำหรับการเตรียมพื้นผิวในภาคอุตสาหกรรม ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ไฮโดรบลาสติ้ง (hydroblasting) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 เครื่อง พร้อมระบบสนับสนุนแบบบูรณาการ ให้แก่อู่ต่อเรือ NOSCO Shipyard ในจังหวัดกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม การส่งมอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัทในการผลักดันการดำเนินงานซ่อมเรือที่สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเวียดนามและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิธีส่งมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ที่ NOSCO Shipyard ซึ่งเป็นหนึ่งในอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของเวียดนาม โซลูชันที่ส่งมอบประกอบด้วย หุ่นยนต์ไฮโดรบลาสติ้ง ปั๊มน้ำแรงดันสูงพิเศษ ระบบบำบัดและจัดการน้ำเสียรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้อู่ต่อเรือสามารถยกระดับจากการใช้กระบวนการพ่นทำความสะอาดที่ใช้แรงงานคนแบบเดิม ไปสู่ระบบพ่นน้ำแรงดันสูงพิเศษด้วยหุ่นยนต์
โดยระหว่างพิธีดังกล่าว RobotPlusPlus และ NOSCO Shipyard ได้เปิดตัวระบบต่าง ๆ หลายรายการในซีรีส์ HighMate สำหรับการเตรียมพื้นผิวตัวเรือ การทำความสะอาดระวางบรรทุกสินค้า และการดำเนินงานอู่ต่อเรือแบบมาตรฐาน นอกจากนี้ RobotPlusPlus ยังได้จัดการสาธิตการทำงานจริงบนพื้นผิวแนวตั้งที่เตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมให้การฝึกอบรมภาคสนาม โดยมีทีมงานทดสอบและเตรียมระบบสำหรับใช้งานคอยให้การสนับสนุนด้านการติดตั้ง การปรับเทียบระบบ และการเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ NOSCO Shipyard กำลังเดินหน้ากลยุทธ์การปรับปรุงสู่ความทันสมัย โดยมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการผลิต ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีพ่นน้ำแรงดันสูงแบบไฮโดรบลาสติ้งด้วยหุ่นยนต์มาใช้งานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอู่ต่อเรือแห่งนี้ในการสร้างขีดความสามารถด้านการซ่อมแซมเรือที่ล้ำสมัยและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
"การนำอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้งานถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการรับรองความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน" คุณ Hung รองผู้อำนวยการของ NOSCO Shipyard กล่าว "ระบบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจะช่วยให้เราปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับคุณภาพพื้นผิว ลดการใช้แรงงานคน และสร้างอู่ต่อเรือที่ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น"
โซลูชันหุ่นยนต์ไฮโดรบลาสติ้งของ RobotPlusPlus ช่วยยกระดับกระบวนการเตรียมพื้นผิวในการซ่อมเรือ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และปลอดภัยมากขึ้น ระบบบำบัดและจัดการน้ำเสียของบริษัทสามารถรวบรวมน้ำเสียและเศษสีที่ตกค้างได้มากกว่า 99% ขณะที่หุ่นยนต์มีอัตราการทำงานอยู่ที่ 30 ถึง 50 ตารางเมตรต่อชั่วโมง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่าวิธีใช้แรงงานคนแบบเดิมได้ 8 ถึง 9 เท่า
เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว RobotPlusPlus ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในเวียดนาม เพื่อให้บริการหลังการขาย การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเทคนิค และการดูแลบำรุงรักษาระยะยาว โครงการนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของ RobotPlusPlus ในเวียดนาม และเป็นกรณีอ้างอิงสำหรับการขยายการนำโซลูชันการเตรียมพื้นผิวด้วยหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ในระดับกว้างทั่วอุตสาหกรรมการเดินเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับในอนาคต RobotPlusPlus จะยังคงขยายโซลูชันหุ่นยนต์และระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทไปยังภาคธุรกิจการเดินเรือ ปิโตรเคมี การก่อสร้าง และพลังงานอย่างต่อเนื่อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.robotplusplus.com
