RobotPlusPlus Pasok Robot Hydroblasting Ramah Lingkungan untuk NOSCO Shipyard di Vietnam

Acara serah terima berlangsung pada 21 April 2026 di fasilitas NOSCO Shipyard, salah satu galangan kapal terbesar di Vietnam utara. Solusi tersebut mencakup robot hydroblasting, pompa bertekanan sangat tinggi, sistem pengolahan air limbah, serta berbagai perangkat pendukung. Dengan solusi tersebut, NOSCO Shipyard beralih dari metode blasting manual menuju sistem pembersihan berbasiskan jet air bertekanan tinggi yang dikendalikan robot.

Dalam acara ini, RobotPlusPlus dan NOSCO Shipyard juga memperkenalkan sejumlah sistem seri HighMate untuk surface preparation di lambung kapal, pembersihan ruang kargo, serta standardisasi operasional galangan kapal. RobotPlusPlus turut menggelar demonstrasi langsung pada permukaan vertikal, serta memberikan pelatihan di lokasi acara, didukung tim teknis yang membantu instalasi, kalibrasi, dan kesiapan operator.

NOSCO Shipyard tengah menempuh strategi modernisasi yang mengutamakan peningkatan produktivitas, tanggung jawab lingkungan, dan keselamatan kerja. Penggunaan teknologi robot hydroblasting menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan perbaikan kapal yang lebih maju dan berkelanjutan.

"Penggunaan peralatan modern berperan penting untuk meningkatkan produktivitas, menjaga lingkungan hidup, dan memastikan keselamatan kerja. Teknologi ini ikut mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan kualitas permukaan, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman," ujar Hung, Vice Director, NOSCO Shipyard.

Robot hydroblasting dari RobotPlusPlus meningkatkan efisiensi dan standardisasi proses surface preparation di kapal. Sistem pengolahan air limbah RobotPlusPlus juga mampu memproses lebih dari 99% air limbah dan residu cat, sementara robot dapat mencapai kapasitas kerja 30–50 meter persegi per jam, atau meningkatkan produktivitas hingga delapan hingga sembilan kali lipat dibandingkan metode manual.

Guna mendukung fase implementasi, RobotPlusPlus bekerja sama dengan mitra lokal di Vietnam untuk menyediakan layanan purnajual, dukungan teknis, dan pemeliharaan perangkat dalam jangka panjang. Proyek ini memperkuat jangkauan RobotPlusPlus di Vietnam sekaligus menjadi referensi bagi adopsi teknologi serupa di sektor maritim Asia Tenggara.

Ke depan, RobotPlusPlus akan terus memperluas solusi robotik yang berbasiskan kecerdasan buatan di berbagai sektor, termasuk maritim, petrokimia, konstruksi, dan energi.

