RobotPlusPlus Serahkan Robot Bagas Hidro Mesra Alam kepada NOSCO Shipyard di Vietnam

HAI PHONG, Vietnam, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- RobotPlusPlus Co., Ltd. ("RobotPlusPlus"), penyedia global terkemuka bagi penyelesaian robotik untuk penyediaan permukaan industri, telah menyerahkan lebih daripada 20 robot bagas hidro (hydroblasting) mesra alam dan sistem sokongan bersepadu kepada NOSCO Shipyard di Quang Ninh, Vietnam. Penyerahan ini menandakan pencapaian penting dalam kerjasama antara kedua-dua syarikat untuk mempromosikan operasi pembaikan kapal yang lebih bersih, lebih selamat dan lebih cekap di Vietnam dan seluruh Asia Tenggara.

Majlis penyerahan telah diadakan pada 21 April 2026 di NOSCO Shipyard, salah satu limbungan terbesar dan paling bertapak kukuh di utara Vietnam. Penyelesaian ini merangkumi robot bagas hidro, pam tekanan ultra tinggi, sistem pemulihan air sisa serta peralatan sokongan, sekali gus membantu penaiktarafan limbungan daripada pembagasan manual konvensional kepada pemancutan air tekanan ultra tinggi robotik.

Semasa majlis tersebut, RobotPlusPlus dan NOSCO Shipyard memperkenalkan beberapa sistem siri HighMate bagi penyediaan permukaan badan kapal, pembersihan palka kargo serta operasi limbungan terpiawai. RobotPlusPlus turut mengadakan demonstrasi langsung pada permukaan menegak yang disediakan serta menyediakan latihan di lokasi, disokong oleh pasukan pentauliahan bagi membantu berkaitan pemasangan, penentukuran dan kesediaan pengendali.

NOSCO Shipyard memajukan strategi pemodenannya dengan fokus kepada produktiviti, tanggungjawab alam sekitar dan keselamatan operasi. Penerimagunaan teknologi bagas hidro robotik mencerminkan komitmen limbungan untuk membangunkan keupayaan pembaikan yang lebih maju dan mampan.

"Penerimagunaan peralatan moden penting untuk meningkatkan produktiviti, melindungi alam sekitar dan memastikan keselamatan operasi," kata En. Hung, naib pengarah NOSCO Shipyard. "Sistem ini merupakan penyelesaian praktikal yang akan membantu kami mengoptimumkan aliran kerja, meningkatkan kualiti permukaan, mengurangkan buruh manual serta mewujudkan limbungan yang lebih selamat dan lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar."

Penyelesaian robotik bagas hidro RobotPlusPlus membantu meningkatkan penyediaan permukaan pembaikan kapal melalui operasi yang lebih cekap, terpiawai dan lebih selamat. Sistem pemulihan air sisanya mampu mengumpul lebih daripada 99% air sisa dan residu cat, manakala robot boleh mencapai kadar pengeluaran 30 hingga 50 m2/j serta meningkatkan produktiviti sebanyak lapan hingga sembilan kali ganda berbanding kaedah manual tradisional.

Bagi menyokong projek ini, RobotPlusPlus telah bekerjasama dengan rakan tempatan di Vietnam untuk menyediakan perkhidmatan pascajualan, bantuan teknikal serta sokongan penyelenggaraan jangka panjang. Projek ini memperkukuh kehadiran RobotPlusPlus di Vietnam dan menyediakan titik rujukan bagi penerimagunaan yang lebih meluas penyelesaian penyediaan permukaan robotik mesra alam dalam sektor maritim Asia Tenggara.

Melangkah ke hadapan, RobotPlusPlus akan terus memperluas penyelesaian robotik dan pacuan AI merentas sektor marin, petrokimia, pembinaan dan tenaga.

