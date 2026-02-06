تكشف HelpMeSee عن نظام الجيل التالي لتدريب MSICS في مؤتمر SAFO لتوسيع نطاق حلول مكافحة العمى على مستوى العالم

كوناكري، غينيا، 6 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- كشفت HelpMeSee، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التدريب بالمحاكاة في طب العيون، وهي منظمة غير ربحية، عن نظامها الشامل لتدريب الأطباء على جراحة إعتام عدسة العين الصغيرة التداخلية اليدوية (Manual Small Incision Cataract Surgery - MSICS) في مؤتمر الجمعية الإفريقية لطب العيون الناطقة بالفرنسية (SAFO).

من المقرر إطلاق هذا النظام عالمياً في الربع الثاني من عام 2026، مما يمثل نقلة نوعية في تعليم الجراحة. فهو يتجاوز المحاكاة المعزولة ليقدم منهجاً تدريبياً متكاملاً قائماً على الكفاءة، يغطي دورة رعاية المريض بأكملها، من التشخيص قبل العملية إلى المتابعة طويلة الأمد بعد العملية.

ثورة في إتقان الجراحة

غالباً ما تواجه برامج التدريب الجراحي التقليدية اختناقات بسبب قلة فرص التدريب على مرضى أحياء وطبيعة البيئات عالية المخاطر. يحل النظام الجديد من HelpMeSee هذه المشكلة من خلال دمج العناصر التالية:

محاكاة واقع افتراضي عالية الدقة: توفر استجابة لمسية غامرة تحاكي فيزياء الجراحة الحية.

تكرار كثيف: يتيح للمتدربين إجراء 300 إلى 500 محاكاة عملية جراحية في أسبوع واحد، وهو حجم يتطلب عادةً شهوراً أو سنوات في البيئة السريرية التقليدية.

منهاج تدريبي شامل: إرشادات حول اختيار المرضى، وإدارة المضاعفات، وأساليب التعامل مع المرضى.

إرث من التأثير في أفريقيا

تولى الإعلانَ الدكتور Jean-Marie André، وهو رائد أمضى 25 عاماً في تدريب الجراحين في مختلف أنحاء القارة.

وقال الدكتور André: "لطالما كان الهدف هو المضي بوتيرة أسرع من وتيرة تفاقم العمى. ومن خلال توفير هذا النظام المحسّن القائم على المحاكاة أولاً، فإننا نمكّن الجيل القادم من الجراحين في أفريقيا وخارجها من تقديم رعاية عالمية المستوى منذ اليوم الأول."

التوسع العالمي

يستند هذا الإطلاق إلى شبكة HelpMeSee المتنامية بسرعة في أفريقيا، والتي تشمل الآن مراكز تدريب نشطة في:

غانا: Korle Bu Teaching Hospital

نيجيريا: Eleta Eye Institute

تنزانيا: Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC)

مدغشقر: The Mazava Program

