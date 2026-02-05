HelpMeSee dévoile un système de formation MSICS de nouvelle génération à la SAFO pour développer des solutions mondiales contre la cécité

CONAKRY, Guinée, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- HelpMeSee, le leader mondial à but non lucratif de la formation ophtalmologique basée sur la simulation, a dévoilé son système de formation complet Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS) lors de la conférence de la Société africaine francophone d'ophtalmologie (SAFO).

Dr. Andre announces the launch of the most comprehensive Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS) Training Program ever developed at SAFO.

Ce système, dont le déploiement mondial est prévu pour le deuxième trimestre 2026, marque un changement de paradigme dans l'enseignement de la chirurgie. Il va au-delà de la simulation isolée pour offrir un programme complet, basé sur les compétences, qui couvre l'ensemble du cycle de soins aux patients, du diagnostic préopératoire au suivi postopératoire à long terme.

Révolutionner la maîtrise chirurgicale

La formation chirurgicale traditionnelle se heurte souvent à des goulets d'étranglement dus au manque d'occasions de travailler avec des patients réels et à des environnements où les enjeux sont élevés. Le nouveau système de HelpMeSee résout ce problème en l'intégrant :

Simulation VR haute fidélité : Fournir un retour haptique immersif qui imite la physique d'une opération chirurgicale en direct.

Répétition massive : Permettre aux stagiaires de réaliser 300 à 500 procédures simulées en une seule semaine, ce qui prendrait des mois ou des années dans un environnement clinique traditionnel.

Programme d'études holistique : Instruction sur la sélection des patients, la gestion des complications et le comportement au chevet du patient.

Un héritage d'impact en Afrique

L'annonce a été faite par le Dr Jean-Marie André, un pionnier qui a passé 25 ans à former des chirurgiens sur tout le continent.

« L'objectif a toujours été d'aller plus vite que le taux de cécité », a déclaré le Dr André. « En fournissant ce système optimisé et axé sur la simulation, nous donnons à la prochaine génération de chirurgiens en Afrique et ailleurs les moyens de fournir des soins de classe mondiale dès le premier jour ».

Expansion mondiale

Ce lancement s'appuie sur le réseau HelpMeSee en pleine expansion en Afrique, qui comprend désormais des centres de formation actifs dans les pays suivants :

Ghana : Hôpital universitaire Korle Bu

Le Nigeria : Institut de l'œil Eleta

Tanzanie : Centre médical chrétien du Kilimandjaro (KCMC)

Madagascar : Le programme Mazava

Relations avec la presse :

Amanda Kronberg

Directrice du marketing, HelpMeSee

[email protected]

À propos de HelpMeSee :

Dans un monde où 100 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes à cause de la cataracte, HelpMeSee, une organisation à but non lucratif relevant de l'IRS 501(c)(3), a pour mission mondiale d'éradiquer la cécité due à la cataracte en développant la formation à la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS). Cette procédure sûre et relativement rapide permet d'obtenir des résultats probants à moindre coût. Le système de formation HelpMeSee MSICS comprend une simulation de réalité virtuelle haute fidélité avec retour haptique, des didacticiels sophistiqués, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des aides électroniques à l'apprentissage.

HelpMeSee a été fondé par Al et Jim Ueltschi, qui ont imaginé de construire le système de formation MSICS en incorporant de nombreuses méthodes et techniques utilisées avec succès dans la formation des pilotes commerciaux. Cofondateur d'Orbis International et de FlightSafety International, Al Ueltschi était une icône de l'industrie aéronautique et se consacrait au traitement de la cécité évitable dans les pays en développement. HelpMeSee forme des spécialistes de la cataracte pour s'assurer que toutes les communautés ont accès à des spécialistes MSICS hautement qualifiés. Avec plus de 40 simulateurs et 15 centres de formation dans le monde, HelpMeSee s'associe à des gouvernements, des universités et des innovateurs pour lutter contre la crise mondiale de la cécité due à la cataracte.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.helpmesee.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872030/HelpMeSee_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/133204/helpmesee_logo.jpg