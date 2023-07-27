تم الاعتراف بمراقبة معاملات AML من Azentio Software من قبل Celent كحل جدير بالملاحظة

اعتراف قوي في تكنولوجيا الامتثال للجرائم المالية الخاصة بالمحلل: إصدار مراقبة معاملات AML - لسنة 2023

سنغفورة، 27 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تم عرض Azentio Software المعروفة والمشار إليها فيما يلي بِـ Azentio")") وهي شركة تكنولوجيا مقرها في سنغافورة مملوكة من قبل الصناديق التي تأخذ النصيحة من Apax Partners ، في مصفوفة القدرات الفنية التي نشرتها شركة Celent مؤخرًا، وهي جزء من تقرير، تكنولوجيا الامتثال للجرائم المالية: إصدار مراقبة معاملات AML - لسنة 2023. تم تحديد مراقبة معاملات AML الخاصة بـ Azentio ضمن فئة "الحل الجدير بالملاحظة" في التقرير الذي نشرته Celent، الشركة الرائدة في مجال البحوث والاستشارات التي تركز على التكنولوجيا للمؤسسات المالية.")

يحلل التقرير قدرات أنظمة مراقبة معاملات AML لمزودي البرمجيات في جميع أنحاء العالم، لدعم المتطلبات التكنولوجية المتطورة للمؤسسات المالية. ويهدف إلى مساعدتهم والشركات المنظمة الأخرى على فهم أفضل لمشهد البائعين ومقارنة حلول مقدمي الخدمات، ويستند إلى منهجية ABC من Celent لوضع الأنظمة عبر ثلاثة أبعاد، وهي التكنولوجيا المتقدمة، واتساع الوظائف، وقاعدة العملاء ،والدعم.

جاء اعتراف Celent بـ "الحل الجدير بالملاحظة" على حساب قدرات وفعالية منصة ONE للمخاطر المصرفية والتحليلات من Azentio، والتي تستخدمها أكثر من 100 مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم.

استنادًا إلى بنية الخدمات المصغرة، تستخدم المنصة الحيادية للمجال أدوات تحليلية واستقصائية متقدمة تحول البيانات الروتينية إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية المحتملة ومكافحتها. إنها تستفيد من التحليلات التنبؤية القائمة على التعلم الآلي للمساعدة في التعرف بسهولة على الأنشطة المشبوهة على مستوى المعاملة والعملاء. كا أنها تعزز عمليات مراقبة المعاملات من خلال الانحرافات الشخصية والقواعد المحددة مسبقًا لتحديد المعاملات المشبوهة؛ ووحدة تحليل الارتباط الرسومية لتحديد الروابط الثابتة والمعاملات بين الكيانات؛ ووحدة تحويل لمراقبة معاملات الدفع عبر الإنترنت.

تكريمًا لـ Azentio على الاعتراف، قال نيل كاتكوف، الحاصل على الدكتوراه، ومدير إدارة المخاطر في Celent، وأحد مؤلفي التقرير أيضًا: "يوفر حل مراقبة معاملات AML من Azentio أداءً للسعر، واكتشافًا ممكنًا للتعلم الآلي، ومكتبة قواعد كبيرة، وتحليل الشبكة، وقدرات إعداد التقارير التنظيمية عبر العديد من الولايات القضائية. تم تصنيف قدرات تطبيق Azentio ودعمها على وجه الخصوص بدرجة عالية من قِبل عملاء Azentio".

صرح إل جورو راغافيندران، نائب الرئيس الأول للبنوك وأسواق رأس المال في Azentio Software: "تتطلب متطلبات مراقبة المعاملات المعقدة اليوم منصات تقنية قوية وسريعة بشكل استثنائي والتي تعتبر بالغة الأهمية في مساعدة المؤسسات المالية على تحليل كميات كبيرة من البيانات لتحديد أنماط النشاط الاحتيالي بشكل مسبق. تستثمر Azentio بشكل كبير في حل إدارة الجرائم المالية الخاص بها لضمان الاستفادة من ميزات مثل ذكاء الأعمال والتعلم الآلي لعملائنا، مع زيادة رضا العملاء ونمو الأعمال بالنسبة لهم. في هذا السياق، إنه لشرف كبير أن نعترف بقوة حل AML الخاص بنا في تقرير شركة Celent الذي تم بحثه بشكل شامل ومشهود له بشأن تكنولوجيا مراقبة المعاملات".

يعرض التقرير، الذي كتبه نيل كاتكوف وإيان واتسون، ملفات تعريف 17 من مقدمي الخدمة الحاليين والوافدين الجدد لحلول اكتشاف السلوك، ويتضمن تحليل Celent لمنتجات البرامج والميزات الرئيسية والتحليلات وتفاصيل البيع والخدمة.

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Azentio Software Pvt Ltd SOURCE