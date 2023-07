Celent reconnaît la surveillance des transactions AML d'Azentio Software comme une « solution remarquable »

Une reconnaissance puissante établie dans le rapport Analyst's Financial Crime Compliance Technology : AML Transaction Monitoring Edition – 2023

SINGAPOUR, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une entreprise technologique basée à Singapour détenue par des fonds et conseillée par Apax Partners , figure dans la Matrice des capacités techniques récemment publiée par Celent, une partie du rapport Financial Crime Compliance Technology: AML Transaction Monitoring Edition – 2023. La surveillance des transactions AML d'Azentio apparaît dans la catégorie « Solution remarquable » dans le rapport publié par Celent, le plus important cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans les technologies destinées aux institutions financières.

Le rapport analyse les capacités des systèmes de surveillance des transactions AML des fournisseurs de logiciels du monde entier, pour répondre aux exigences technologiques en constante évolution des institutions financières. Il vise à les aider, ainsi que d'autres entreprises réglementées, à mieux comprendre le paysage des fournisseurs et à comparer les solutions des fournisseurs, et se fonde sur la méthodologie ABC de Celent pour évaluer les systèmes selon trois dimensions, à savoir Technologie avancée, Étendue des fonctionnalités et Clientèle et assistance à la clientèle.

La reconnaissance « Solution remarquable » a été accordée par Celent en raison des capacités et de l'efficacité de la plateforme Azentio ONEBanking Risk & Analytics , qui est utilisée par plus de 100 institutions financières à travers le monde.

Basée sur une architecture de microservices, la plate-forme agnostique au domaine utilise des outils d'analyse et d'investigation avancés qui transforment les données courantes en informations exploitables pour détecter et contrer les activités frauduleuses potentielles. Elle s'appuie sur l'analyse prédictive basée sur l'apprentissage automatique pour aider à identifier facilement les activités suspectes au niveau des transactions et des clients. Elle améliore les processus de surveillance des transactions grâce à ses écarts de profil et ses règles prédéfinies pour identifier les transactions suspectes, à son module d'analyse graphique des liens pour identifier les liens statiques et transactionnels entre les entités et à un module de paiement pour surveiller les transactions de paiement en ligne.

Félicitant Azentio pour cette reconnaissance, Neil Katkov, PhD, directeur des risques chez Celent, et également l'un des auteurs du rapport, a déclaré : « La solution de surveillance des transactions AML d'Azentio offre un bon rapport qualité/prix, une détection activée par l'apprentissage automatique, une grande bibliothèque de règles, des capacités d'analyse de réseau et de reporting réglementaire dans de nombreuses juridictions. Les capacités de mise en œuvre et d'assistance d'Azentio en particulier sont très appréciées par les clients d'Azentio. »

L Guru Raghavendran, vice-président principal de la banque et des marchés de capitaux chez Azentio Software, a déclaré : « Les exigences complexes de surveillance des transactions d'aujourd'hui nécessitent des plateformes technologiques solides et exceptionnellement souples qui sont essentielles pour aider les institutions financières à analyser de gros volumes de données afin d'identifier le plus tôt possible les modèles d'activités frauduleuses. Azentio investit de manière significative dans sa solution de gestion de la criminalité financière afin que nos clients puissent profiter des fonctionnalités telles que l'intelligence économique et l'apprentissage automatique, tout en favorisant la satisfaction des clients et la croissance de leur entreprise. Dans ce contexte, c'est un honneur de constater que la force de notre solution AML a été reconnue dans le rapport de Celent consacrée à la technologie de surveillance des transactions, largement étudié et acclamé. »

Le rapport, rédigé par Neil Katkov et Ian Watson, présente les profils de 17 fournisseurs historiques et nouveaux de solutions de détection de comportement, et présente l'analyse de Celent des produits logiciels, des fonctionnalités et analyses clés, des détails sur les ventes et les services.

