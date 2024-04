تم الكشف عن مطعم باريس PLÉNITUDE باعتباره الحائز على جائزة ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 من قبل THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

يُعلن عن هذه الجائزة قبل حفل توزيع الجوائز للمرة الأولى على الإطلاق، وتسعى هذه الجائزة إلى الارتقاء بمجال الفندقة

لندن, 18 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلن عن حصول مطعم باريس Plénitude على Art of Hospitality Award 2024 المقدمة من The World's 50 Best Restaurants، قبل الحفل الرسمي الذي سيقام في لاس فيجاس في شهر يونيو.



أثناء تواجد الشيف Arnaud Donckele والمدير Alexandre Larvoir في الطابق الأول داخل فندق Cheval Blanc Paris بالعاصمة الفرنسية، ابتكرا في Plénitude قصيدة تشيد بتقاليد الطعام الفرنسي الفاخر، حيث أمضيا عامين في اختيار الأواني الفخارية والحرفيين والخزفيين والأقمشة التي تخلق أجواء حميمية للمطعم. مع 30 غطاء فقط، توفر كل التفاصيل تجربة حميمة لضيوفه، تكتمل بالأناقة الفرنسية المميزة للمطعم.

The World’s 50 Best Restaurants announces Paris restaurant Plénitude as the recipient of the Art of Hospitality Award 2024

تولى الشيف Donckele، المولود في نورماندي، والذي يدير أيضًا مطعم La Vague d'Or الفاخر في Cheval Blanc Saint-Tropez، دور صانع العطور المتمكن في إبداعاته لصنع الصلصات، المعروفة باسم جوهر المطبخ الفرنسي. بين يديه، يتعامل مع كل منها كعطر أو طلاء سائل، يبدع بها وكأن الصلصات هي المكون الرئيسي، واللحوم والأسماك مكمل لها. تحت قيادة Larvoir، يعرف فريق الخدمة الذي لا غبار عليه في المطعم إبداعات Donckele عن كثب وينقلها للضيوف ممن يزورون فندق Cheval Blanc Paris، المصنف في المرتبة No.34 في قائمة The World's 50 Best Hotels 2023.

يقول William Drew مدير المحتوي لـ The World's 50 Best Restaurants: "يسعدنا إعلان فوزPlénitude بجائزة

Art of Hospitality Award لهذا العام. وعلى الرغم من حداثته نسبيًا، فقد أحدث هذا المطعم الباريسي ضجة في ساحة فن الطهي العالمي لنهجه المبتكر الذي لا تشوبه شائبة، حيث يحتفي بفن تقديم الخدمة ويظهر للعالم أن الفندقة الفرنسية لا تزال في أوجها."

يقول الشيف Donckele: "امنح نفسك متعة تقديم المتعة". يضيف Larvoir: "في Plénitude، الخدمة هي لقاء رائع على كل طاولة. نسعى للترحيب بضيوفنا كما لو كانوا في المنزل، لاكتشافهم وفهمهم، لإبهارهم وتحريكهم بفضل صلصات Arnaud الرائعة، لإضحاكهم أيضًا، قبل مغادرتهم مع رغبتنا الصادقة في رؤيتهم مرة أخرى قريبًا.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2388561/50_Best_Paris_restaurant_Plenitude.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2361814/4610851/World_50_Best_2024_Logo.jpg

المركز الاعلامي:

https://mediacentre.theworlds50best.com