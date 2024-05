اختيار مطعم Kato في مدينة لوس أنجلوس للفوز بجائزة THE RESY ONE TO WATCH AWARD 2024 المقدمة من THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

لندن, 8 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- حاز مطعم Kato في مدينة لوس أنجلوس بقيادة الشيف Jon Yao وشريكه مدير العمليات والمتخصص بسقي الخمور Ryan Bailey، على جائزة Resy One To Watch Award 2024 المقدمة من The World's 50 Best Restaurants. تكرّم هذه الجائزة المطاعم الصاعدة التي تشق طريقها بقوة في مشهد فنون الطهي وتستحق الثناء العالمي.

افتتح الشيف الأمريكي من أصول تايوانية، Yao، مطعم Kato لأول مرة عام 2016 في مركز تجاري متواضع بغرب مدينة لوس أنجلوس، حيث قدم حينها قائمة تذوق تشمل أطباقًا مستوحاة من المطبخ الأمريكي الآسيوي، متأثرًا بشدة بأسلوب طهي والدته التايوانية. في أوائل عام 2022، نقل Yao وBailey مطعمهما Kato إلى مقر جديد أكبر من حيث المساحة ومرخص بالكامل في مركز تسوق ROW DTLA الذي يقع في منطقة Arts District بمدينة لوس أنجلوس، حيث تمت ترقية Nikki Reginaldo، التي عملت في منصب مدير عام المطعم لفترة طويلة، إلى شريكة إدارية، وانضم إليهم مدير البار المخضرم Austin Hennelly.

يتميز المطعم بتصميمه الفريد الذي يمزج الطراز الصناعي بالفخامة، ويعيد تعريف مفهوم الأكل الراقٍي؛ فأطباق Yao تجسد جوهر المطبخ التايواني الكلاسيكي مع لمسة معاصرة مميزة. يضم المطبخ موقدًا وفرنًا خاصًا يعملان بالحطب، ويقدم قائمة تذوق تتكون من 12 طبقًا استثنائيًا، بما في ذلك سمك القد المتبل بالكراميل مع الحلزون البحري والريحان، والكركند المشوي مع الخبز المحمص بالكركند وصلصة مصنوعة من قشور الكركند المشوية، وكاسترد سلطعون دونجونيس مع زعانف السمك وخل السلطعون. أما الحلويات فتتضمن طبق boniato yam boba مع جبن طازج وسابليه، بالإضافة إلى فطيرة ميل فاي من الأناناس التايواني المحمص. تعكس قائمة المطعم رؤية الشيف Yao وفريقه الثابتة للارتقاء بالمطبخ التايواني وتعريف رواد المطعم في لوس أنجلوس على مزاياه العديدة.

ومن جانبه، صرّح William Drew، مدير محتوى جوائز The World's 50 Best Restaurants، قائلًا: "يُذهل مطعم Kato رواده بمزجه الفريد بين النكهات الأصلية والضيافة العتيقة، وستساهم هذه الجائزة في تعريف جمهور عالمي أوسع على فنون طهي الشيف Yao. يسعدنا أن نكافئ فريق عمل المطعم على تفانيهم وشغفهم ومهارتهم وابتكارهم من خلال هذا التكريم الذي يستحقونه بشدة".

ومن جانبه، أعرب Yao: "بالنيابة عن نفسي وعن فريقي، نتقدم بخالص الشكر لكل من دعمنا،؛ دون أن ننسي زبائننا المخلصين، فما كنّا لنحقق هذا النجاح لولاهم. نحن متحمسون وممتنون ونتشرف بالاعتراف بنا على الساحة العالمية".

يُكشف عن الفائز بجائزة Resy One To Watch Award قبل حفل توزيع جوائز The World's 50 Best Restaurants 2024، والذي سيقام في 5 يونيو في لاس فيغاس.

