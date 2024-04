RESTAURANTE PARISIENSE PLÉNITUDE REVELADO COMO GANHADOR DO ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 PELO THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

Anunciado pela primeira vez antes da cerimônia de entrega de prêmios, este prêmio busca ajudar a elevar o perfil da arte da hospitalidade

LONDRES, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O restaurante parisiense Plénitude é revelado como ganhador do Art of Hospitality Award 2024 do The World's 50 Best Restaurants, antes da cerimônia oficial que irá ocorrer em Las Vegas em junho.

The World’s 50 Best Restaurants announces Paris restaurant Plénitude as the recipient of the Art of Hospitality Award 2024



Localizados no primeiro andar do Cheval Blanc Paris da capital francesa, o chef Arnaud Donckele e o diretor Alexandre Larvoir criaram em Plénitude uma ode à tradição da alta gastronomia francesa, passando dois anos escolhendo louças, artesãos, ceramistas e tecidos que ajudam a criar o ambiente intimista do restaurante. Com apenas 30 lugares, cada detalhe proporciona uma experiência íntima aos clientes, completa com a elegância francesa característica do restaurante.

O chef Donckele, nascido na Normandia, que também administra o restaurante requintado Cheval Blanc Saint-Tropez La Vague d'Or, assumiu o papel de mestre perfumista em suas criações para fazer molhos, conhecidos como a essência da culinária francesa. Em suas mãos, cada um é tratado como um perfume ou uma pintura líquida, criada para que os molhos sejam o protagonista, tendo a carne e o peixe como complementos. Sob a liderança de Larvoir, a equipe de serviço impecável do restaurante conhece intimamente as criações de Donckele e transmite sua essência aos hóspedes que passam pela porta do Cheval Blanc Paris, que ficou em No.34 no The World's 50 Best Hotels 2023.

William Drew, Diretor de Conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse: "Temos o prazer de anunciar o Plénitude como vencedor do Art of Hospitality Award deste ano. Apesar de sua relativa juventude, este restaurante parisiense vem se destacado no cenário gastronômico mundial por sua abordagem impecável e inventiva, celebrando a arte de servir e mostrando ao mundo que a hospitalidade francesa permanece no topo de seu jogo."

O chef Donckele disse: "Dê a si mesmo o prazer de dar prazer." Larvoir acrescentou: "No Plénitude, o serviço é um encontro maravilhoso em todas as mesas. Buscamos receber nossos hóspedes como se estivessem em casa, descobri-los e compreendê-los, cativá-los e comovê-los, graças aos fabulosos molhos de Arnaud, fazê-los rir também, antes de deixá-los com o sincero desejo de vê-los novamente em breve."

