THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈，巴黎餐廳 PLÉNITUDE 成為 THE ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 得主

聖保羅主廚 JANAÍNA TORRES 獲評 THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2024

在 The World's 50 Best Restaurants 頒獎典禮舉行之前公佈的一系列特別獎項中,首個獎項揭曉。來自聖保羅的主廚兼多個美食項目(包括 A Casa do Porco)共同負責人 Janaína Torres 榮獲「The World's Best Female Chef...