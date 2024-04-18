THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈，巴黎餐廳 PLÉNITUDE 成為 THE ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 得主
18 4月, 2024, 20:00 CST
該獎項首次在頒獎典禮前公佈結果，此舉旨在提高待客藝術的知名度
倫敦2024年4月18日 /美通社/ -- 在六月於拉斯維加斯舉行的正式頒獎典禮前，The World's 50 Best Restaurants 率先公佈巴黎餐廳 Plénitude 榮獲 Art of Hospitality Award 2024。
位於法國首都巴黎 Cheval Blanc Paris 一樓的 Plénitude，由主廚 Arnaud Donckele 及總監 Alexandre Larvoir 共同打造，餐廳以頌揚法式精緻餐飲的傳統為宗旨，花費兩年時間挑選餐具、工匠、陶藝家和布料，營造出親切的餐廳氛圍。餐廳只設 30 個座位，每寸細節都為用餐者提供了怡人的體驗，完美體現了餐廳標誌性的法式優雅。
出身諾曼第的主廚 Donckele 同時亦經營著 Cheval Blanc Saint-Tropez 的高級餐廳 La Vague d'Or，他在創作中擔任香料大師一職，負責調製被譽為法國美食精粹的醬汁。在他的手中，每個醬汁都被當成香水或流體畫一樣製作，彷彿醬料才是主菜，肉和魚是它們的襯托。在 Larvoir 的領導下，該餐廳無可挑剔的服務團隊對 Donckele 的創作了如指掌，並很好地將其中精髓傳遞給每位踏入 Cheval Blanc Paris 的客人，該酒店在 The World's 50 Best Hotels 2023 上排名 No.34 。
The World's 50 Best Restaurants內容總監 William Drew 表示：「我們非常高興能夠宣佈 Plénitude 成為本年度 Art of Hospitality Award 的得主。雖然這家巴黎餐廳的營業年資尚淺，卻因其完美無瑕且富有創意的經營方式，在全球美食界引起了轟動，它的服務藝術向全世界展示了法國的好客之道，仍然是世界一流的水準。」
主廚 Donckele 表示：「讓人感到快樂的同時，我也非常滿足。」Larvoir 補充道：「在 Plénitude，每一桌客人都能享受到極好的服務。我們努力讓客人感到賓至如歸，探索並了解他們，然後用 Arnaud 製作的一流醬料俘獲並打動他們，同時也讓他們開懷大笑，最後，以真誠的祝願向他們道別，期待他們再次蒞臨。」
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SOURCE 50 Best
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