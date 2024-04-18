THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 宣佈，巴黎餐廳 PLÉNITUDE 成為 THE ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 得主

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50 Best

18 4月, 2024, 20:00 CST

獎項首次在頒獎典禮前公佈結果，此舉旨在提高待客藝術的知名

倫敦2024年4月18日 /美通社/ -- 在六月於拉斯維加斯舉行的正式頒獎典禮前，The World's 50 Best Restaurants 率先公佈巴黎餐廳 Plénitude 榮獲 Art of Hospitality Award 2024。

位於法國首都巴黎 Cheval Blanc Paris 一樓的 Plénitude，由主廚 Arnaud Donckele 及總監 Alexandre Larvoir 共同打造，餐廳以頌揚法式精緻餐飲的傳統為宗旨，花費兩年時間挑選餐具、工匠、陶藝家和布料，營造出親切的餐廳氛圍。餐廳只設 30 個座位，每寸細節都為用餐者提供了怡人的體驗，完美體現了餐廳標誌性的法式優雅。

The World’s 50 Best Restaurants announces Paris restaurant Plénitude as the recipient of the Art of Hospitality Award 2024
The World’s 50 Best Restaurants announces Paris restaurant Plénitude as the recipient of the Art of Hospitality Award 2024

出身諾曼第的主廚 Donckele 同時亦經營著 Cheval Blanc Saint-Tropez 的高級餐廳 La Vague d'Or，他在創作中擔任香料大師一職，負責調製被譽為法國美食精粹的醬汁。在他的手中，每個醬汁都被當成香水或流體畫一樣製作，彷彿醬料才是主菜，肉和魚是它們的襯托。在 Larvoir 的領導下，該餐廳無可挑剔的服務團隊對 Donckele 的創作了如指掌，並很好地將其中精髓傳遞給每位踏入 Cheval Blanc Paris 的客人，該酒店在 The World's 50 Best Hotels 2023 上排名  No.34 。

The World's 50 Best Restaurants內容總監 William Drew 表示：「我們非常高興能夠宣佈 Plénitude  成為本年度 Art of Hospitality Award 的得主。雖然這家巴黎餐廳的營業年資尚淺，卻因其完美無瑕且富有創意的經營方式，在全球美食界引起了轟動，它的服務藝術向全世界展示了法國的好客之道，仍然是世界一流的水準。」

主廚 Donckele 表示：「讓人感到快樂的同時，我也非常滿足。」Larvoir 補充道：「在 Plénitude，每一桌客人都能享受到極好的服務。我們努力讓客人感到賓至如歸，探索並了解他們，然後用 Arnaud 製作的一流醬料俘獲並打動他們，同時也讓他們開懷大笑，最後，以真誠的祝願向他們道別，期待他們再次蒞臨。」

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https://mediacentre.theworlds50best.com

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