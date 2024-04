IL RISTORANTE PARIGINO PLÉNITUDE ANNUNCIATO COME IL DESTINATARIO DEL ART OF HOSPITALITY AWARD 2024 DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

Obiettivo del premio, anticipato per la prima volta in anteprima alla cerimonia di premiazione, è contribuire a elevare il profilo dell'arte dell'ospitalità

LONDRA, 18 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il ristorante parigino Plénitude è stato annunciato come il vincitore del Art of Hospitality Award 2024 da The World's 50 Best Restaurants, un'anticipazione prima della cerimonia ufficiale, che si terrà a giugno a Las Vegas.

The World’s 50 Best Restaurants announces Paris restaurant Plénitude as the recipient of the Art of Hospitality Award 2024



Situato al primo piano del Cheval Blanc Paris, nella capitale francese, il ristorante Plénitude è un inno alla tradizione della raffinata cucina d'oltralpe creato dallo chef Arnaud Donckele e dal Director Alexandre Larvoir, che per ben due anni hanno selezionato le stoviglie, gli artigiani, i ceramisti e i tessuti che contribuiscono a creare l'atmosfera intima del ristorante. Con soli 30 coperti, ogni dettaglio offre un'esperienza intima ai suoi commensali completa dell'eleganza francese tipica del ristorante.

Lo chef normanno Donckele, che ha preso le redini anche del raffinato ristorante La Vague d'Or Cheval Blanc Saint-Tropez, ha assunto il ruolo di mastro profumiere delle proprie creazioni per la realizzazione delle salse, note come la quintessenza della cucina francese. Nelle sue mani, ogni preparazione è trattata come un profumo o un dipinto liquido, creato in modo da rendere le salse l'evento principale completato da carne e pesce. Sotto la guida di Larvoir, l'impeccabile team di servizio del ristorante conosce a fondo le creazioni di Donckele e ne trasmette l'essenza agli ospiti che varcano la soglia del Cheval Blanc Paris, che ha conquistato il posto No.34 nella classifica The World's 50 Best Hotels 2023.

William Drew, Responsabile dei contenuti di The World's 50 Best Restaurants, afferma: "Siamo entusiasti di annunciare che Plénitude ha conquistato il Art of Hospitality Award di quest'anno. Nonostante sia stato inaugurato piuttosto di recente, questo ristorante parigino si è fatto notare sulla scena gastronomica globale per l'approccio impeccabile e creativo, che celebra l'arte del servizio e dimostra al mondo che l'ospitalità francese resta al primo posto nel settore".

Lo chef Donckele commenta: "Concedetevi il piacere di dare piacere". Larvoir aggiunge: "Al Plénitude, il servizio è un incontro meraviglioso ad ogni tavolo. Cerchiamo di accogliere i nostri ospiti facendoli sentire a casa loro, di scoprirli e capirli, di affascinarli e di emozionarli grazie alle favolose salse di Arnaud, e di farli anche ridere, prima di lasciarli con il sincero desidero di rivederli presto".

