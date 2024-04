إعلان الفائزين بجوائز CHAMPIONS OF CHANGE لعام 2024 ضمن برنامج THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

لندن, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلن برنامج The World's 50 Best Restaurants اليوم عن الفائزين بجوائز Champions of Change لعام 2024، أبطال الضيافة في طليعة العمل الإيجابي والتقدم على المدى الطويل داخل المجال وعلى مستوى مجتمعاتهم.

كجزء من برنامج The World's 50 Best Restaurants لعام 2024، الذي ينَظّم برعاية S. Pellegrino & Acqua Panna، تم منح الجائزة إلى ثنائي في إيطاليا يدعم المبادرة الرائدة التي تدعم النساء المهاجرات، وطاهية برازيلية عازمة على المساعدة في صياغة مستقبل أفضل للشباب في عشوائيات ريو.

تعتبر Modena's Roots نموذجًا للشركات الاجتماعية بقيادة النساء المهاجرات، أسستها كلً من Caroline Caporossi والطاهية Jessica Rosval. في عام 2020 ، أسس الثنائي جمعية دمج النساء (Association for the Integration of Women)، التي تتمثل مهمتها في توفير الموارد للنساء لترسيخ النجاح والازدهار. وفي عام 2022 ، افتتحتا، إلى جانب المؤسِّسة المشارِكة Maria Assunta Ioele، مؤسسة Roots، والتي تمثل نموذج تأثير اجتماعي ذاتي الاستدامة حيث يمكن للنساء المهاجرات في مودينا التعلم والعمل وبناء الثقة بالنفس أثناء اتخاذ الخطوات الأولى في مسارهن المهني.

وحصل أيضًا البرازيلي João Diamante على جائزة Champion of Change، وهو مؤسس المشروع الاجتماعي Diamantes Na Cozinha (الماس في المطبخ)، والذي يدير دورات الطبخ والتغذية والضيافة للشباب في حالات الضعف.

تقوم Diamantes Na Cozinha بإنشاء جيل جديد من المواهب، حيث تخدم الآن ما يصل إلى 100 طالب في دورات لمدة فصل دراسي. في وقت سابق من هذا العام، افتتح Diamante مطعمه الخاص في ريو، باسم Diamante Gastrobar، حيث تخرج غالبية الموظفين من مدرسته.

وقال William Drew، مدير محتوى برنامج The World's 50 Best Restaurants: "إن العمل الذي يقوم به هؤلاء الأفراد للمساهمة في مستقبل أفضل لمجتمعاتهم أمر رائع؛ نحن متحمسون لدعم تطوير مثل هذه المشاريع القيمة".

تقول كلٌ من Caroline Caporossi وJessica Rosval: "يا له من شرف أن نتلقى هذا الاعتراف. نحن فخورون جدًا بخريجينا؛ لقد نجحت منظومة Roots بفضل القيمة التي يضيفونها إلى مطبخنا كل يوم، وهذه الجائزة هي شهادة تقدير إضافية لرأس المال البشري والاقتصادي للنساء في كل مكان."

يقول João Diamante: "الحصول على لقب "Champion of Change" هو إطراء كبير وأنا ممتن لتقدير عملنا. بدأ هذا المشروع لمساعدة الأشخاص المصنّفين ضمن حالات الضعف الاجتماعي في ريو كخطوة على الطريق نحو مستقبل أفضل، وأنا فخور بالقدرة على مشاركة ذلك مع جمهور عالمي."

