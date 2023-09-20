تم تصنيف فندق PASSALACQUA في NO.1 في التصنيف الافتتاحي لِـTHE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023
20 سبتمبر, 2023, 01:03 AST
- فندق Passalacqua (No.1) في إيطاليا، الحائز على The World's Best Hotel 2023
- وتحتفي القائمة الافتتاحية بالفنادق من 35 وجهة عبر القارات الست حول العالم
- منحت جائزة Lost Explorer Best Beach Hotel Award لِـSoneva Fushi (No.7) ، جزر المالديف
- حصل Sonu Shivdasani OBE، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Soneva، والمؤسس والرئيس التنفيذي السابق لِـ Six Senses، على جائزة SevenRooms Icon Award
- فندق Capella Bangkok (No.11) يفوز بِـNikka Best New Hotel Award
- فندق Singita Lodges (No.15) في جنوب أفريقيا يفوز بِـFlor de Caña Eco Hotel Award، المدققة من قبل The Sustainable Restaurant Association
- حصل فندق Carlo Alberto Best Boutique Hotel على The Newt (No.37) في سومرست
لندن, 19 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تم الإعلان عن The World's 50 Best Hotels في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في Guildhall بلندن. يعد هذا أول غزو لـ 50 Best في مجال السفر، وأول تصنيف عالمي جديد لها منذ إطلاق The World's 50 Best Bars في عام 2009.
ويسلط الكشف عن الفندق الضوء على التجارب الفندقية المتميزة في جميع أنحاء العالم والتي ستشكل تطلعات المستهلكين والمسافرين وأصحاب الفنادق.
اطلع على القائمة الكاملة لِـThe World's 50 Best Hotels 2023 هنا.
يحتل Passalacqua، الفندق البوتيك الفاخر الواقع في بحيرة كومو، المركز الأول. يقع فندق De Santis في فيلا تعود للقرن الثامن عشر مع حدائق ذات شرفات مذهلة تمتد حتى المياه، وقد أنشأت عقارًا رائعًا مكونًا من 24 غرفة مع إحساس الزائرين كأنهم في منزلهم. رقم 2 هو فندق Rosewood Hong Kong، في منطقة فيكتوريا دوكسايد للفنون والتصميم بالمدينة مع إطلالات على الميناء.
تضم لندن أربعة فنادق في القائمة: Claridge's (No.16) ، وThe Connaught (No.22) ، وNoMad London (No.46) ، و The Savoy (No.47) ، بينما فاز فندقان آخران في المملكة المتحدة أيضًا: Gleneagles في اسكتلندا (No.32)، الحائز على Art of Hospitality Award و The Newt في سومرست (No.37)، الحائز على Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award.
أربعة عقارات في آسيا تقع على رأس القائمة: Rosewood Hong Kong (No.2)، وFour Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.3)، و The Upper House (No.4) في هونغ كونغ، وAman Tokyo (No.5). صنف فندق Soneva Fushi (No.7) في أعلى القائمة في نطاق 20 مترًا من الشاطئ، على لقب Lost Explorer Best Beach Hotel.
ويعد فندق Singita Lodges، بِـ Kruger National Park، أحد الفنادق الثلاثة في القارة الإفريقية التي وصلت إلى هذا التصنيف، إلى جانب فندق La Mamounia (No.6) وRoyal Mansour، (No.23)، وكلاهما متواجدان في مراكش.
للتواصل الإعلامي: [email protected]
الموقع الإلكتروني: https://www.theworlds50best.com/hotels/
للوصول إلى المركز الإعلامي: https://mediacentre.theworlds50best.com/
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