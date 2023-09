PASSALACQUA NOMME NO.1 DU CLASSEMENT INAUGURAL DES PRIX THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023

Passalacqua (No.1) en Italie, élu The World's Best Hotel 2023

(No.1) en Italie, élu La liste inaugurale rend hommage aux hôtels de 35 destinations sur six continents à travers le monde

Le Lost Explorer Best Beach Hotel Award est décerné au Soneva Fushi (No.7), aux Maldives

au (No.7), aux Sonu Shivdasani OBE, co-fondateur et directeur général de Soneva, et fondateur et ancien directeur général de Six Senses, reçoit le SevenRooms Icon Award

co-fondateur et directeur général de Soneva, et fondateur et ancien directeur général de Six Senses, reçoit le Capella Bangkok (No.11) remporte le Nikka Best New Hotel Award

(No.11) remporte le Singita Lodges (No.15) en Afrique du Sud remporte le Flor de Caña Eco Hotel Award, évalué par The Sustainable Restaurant Association

(No.15) en Afrique du Sud remporte le évalué par The Sustainable Restaurant Association Le prix Carlo Alberto Best Boutique Hotel est décerné à l'hôtel The Newt (No.37) dans le Somerset

LONDRES, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La liste des prix The World's 50 Best Hotels a été annoncée lors d'une cérémonie de remise de prix captivante au Guildhall de Londres. Il s'agit de la première incursion de 50 Best dans l'espace du voyage, et de son premier nouveau classement mondial depuis le lancement des prix The World's 50 Best Bars en 2009.

L'inauguration met en lumière des expériences hôtelières exceptionnelles à travers le monde qui façonneront les aspirations des consommateurs, des voyageurs et des hôteliers.

Passalacqua in Lake Como, Italy, is named The World’s Best Hotel in the inaugural ranking of The World’s 50 Best Hotels 2023. Image credit: Ruben Ortiz

Voir la liste complète de The World's 50 Best Hotels 2023 ici.

Passalacqua, l'hôtel-boutique de luxe du lac de Côme, occupe la première place. Dans une villa du 18e siècle avec des jardins en terrasses spectaculaires qui s'étendent jusqu'au lac, la famille De Santis a créé une propriété exquise de 24 chambres qui donnent l'impression d'une résidence privée. Le No.2 est Rosewood Hong Kong, dans le quartier des arts et du design de Victoria Dockside, avec chambres avec vue sur le port.

Londres compte quatre hôtels sur la liste : Claridge's (No.16), The Connaught (No.22), NoMad London (No.46) et The Savoy (No.47), tandis que deux autres propriétés du Royaume-Uni sont également lauréates : Gleneagles en Écosse (No.32), récipiendaire du Art of Hospitality Award et The Newt dans le Somerset (No.37), récipiendaire du Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award.

Quatre établissements en Asie figurent en tête de liste : Rosewood Hong Kong (No.2), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.3), The Upper House à Hong Kong (No.4) et Aman Tokyo (No.5). Au sommet de la liste, à moins de 20 mètres d'une plage, Soneva Fushi (No.7) est nommé Lost Explorer Best Beach Hotel.

Singita Lodges, Kruger National Park, est l'un des trois hôtels du continent africain à faire partie du classement, aux côtés de La Mamounia (No.6) et du Royal Mansour (No.23), tous deux à Marrakech.

Contact pour les médias : [email protected]

Site Web : https://www.theworlds50best.com/hotels/

Accès au centre des médias : https://mediacentre.theworlds50best.com/

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2213412/WORLDS_50_BEST_HOTELS_2023.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202087/50_Best_Hotels.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2202085/50Best_Hotels_Logo.jpg





SOURCE 50 Best